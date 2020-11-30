Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности 30.11.2020, 14:15

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Артефакт нашелся на Храмовой горе в Иерусалиме.

Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать трех тысяч лет. Об этом говорится на сайте Temple Mount Sifting Project (перевод — ria.ru).

У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Сначала археолог, которому показали находку, даже решил, что это современный предмет.

Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до нашей эры. — Прим. Ред.).

Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.

Биньямин Милт

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