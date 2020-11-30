Ученые призвали зимой заменить свежие фрукты сушеными 4 30.11.2020, 16:23

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В чем заключается польза сухофруктов для здоровья?

В зимний период, когда свежие фрукты доступны в ограниченном количестве, хорошей заменой могут оказаться их сушеные аналоги. Ученые рассказали, в чем заключается польза сухофруктов для здоровья. Об этом пишет orthodox.od.ua.

Соответствующее исследование проводилось сотрудниками Пенсильванского университета при взаимодействии с JHSPH. В ходе работы ее авторы изучили данные о более чем 25 тысячах добровольцем. Им предстояло ответить на вопросы о своем рационе, В учет при подведении итогов принимались и другие показатели, включая ИМТ, артериальное давление, общее качество диеты и т.д. В итоге удалось установить, что те респонденты, кто заявляли об употреблении сухофруктов, следовали более здоровому рациону. Кроме того, более положительными у них оказались показатели ИМТ и давления.

Предполагается, что вместе с сухофруктами организм получает питательные вещества в больших объемах. Часто это те элементы, которых не хватает в обычном рационе. В то же время сушеные фрукты не менее калорийны, чем свежие, поэтому важно знать меру и выбирать сбалансированные порции.

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