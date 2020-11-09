Белорусская компания наладила производство респираторов для медиков, но продавать их не получается 3 9.11.2020, 10:00

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Фото: tut.by

Во многом — из-за бюрократии.

Когда медики в Беларуси нуждались в масках и респираторах, отечественная компания наладила их производство из материала, защищающего от вирусов и бактерий. Качество этих масок сравнимо с европейским, а цена у них белорусская. Но большая часть продукции пока идет с линии прямиком на склад. Что это за производство и почему его маски и респираторы не продаются, tut.by узнал у основателя компании «Китгрупп» Виталия Югая.

На вид как бумага, а вирусы не пропускает

Небольшая компания «Китгрупп», резидент Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», производит медицинские маски класса защиты BFE ≥99% и единственная в стране выпускает медицинские респираторы класса FFP2 и FFP3. Еще год назад руководитель компании и подумать не мог, что из строительного бизнеса, которым он занимался, свернет в медицинское направление.

В начале 2020 года, когда коронавирус еще не пересек границы Беларуси, бизнесмен Виталий Югай впервые столкнулся с необходимостью закупать большие партии защитных медицинских масок, чтобы отправить их в Китай, жители которого в тот период в них особенно нуждались. За это время он успел изучить качество масок как в Беларуси, так и в странах Европы. Спустя несколько месяцев с нехваткой средств защиты столкнулись и сами белорусы. Причем вопрос стоял как в обеспечении масками обывателей, так и медиков. Тогда предприниматель задумался о собственном производстве именно медицинских масок с высокой степенью защиты, спрос на которые превышал предложение, и медицинских респираторов, которые в Беларуси вообще никто не выпускал. В самый разгар эпидемии, когда цены на все, что было близко к теме борьбы с коронавирусом были на пике, он купил оборудование и стал налаживать производство. По его задумке, в первую очередь продукция должна была обеспечить защиту медикам, работающим в грязных зонах.

Изучать новую нишу пришлось с нуля, так как уже действующий бизнес, в строительстве, никак не был связан с медициной или легкой промышленностью. Вовремя пришла обратная связь из Китая, где говорилось о том, что лучше всего от вирусов защищают маски с малоизвестным в Беларуси и труднопроизносимым названием мелтблаун.

Оказывается, большинство масок, справляясь с защитой от бактерий, не так эффективны против вирусов, размер частиц которых намного меньше.

— Одно дело пролезть через решетку и совсем другое попробовать пройти через стену. — сравнивает Виталий Югай. Стена в случае медицинских масок — это тот самый мелтблаун. Этот материал, который до лета 2020 года в Беларуси никто не производил, стал особенностью нового производства медицинских масок и респираторов.

Мелтблаун представляет собой нетканый материал из полипропиленовых нитей. Он создается путем выдувания гранулята полипропилена — длинные тонкие волокна под воздействием воздуха ложатся в хаотичном порядке на цилиндр, который формирует тонкое полотно. Процесс напоминает производство сахарной ваты, а сам материал похож на бумагу. Но он не так прост, как кажется на первый взгляд, плюс мелтблауна в гораздо меньших по размеру микроволокнах, а значит и расстоянии между ними. Из этого материала делается один из слоев медицинских масок и респираторов в странах Евросоюза, США и Китае.

Производство инновационных средств защиты есть, но спрос на минимуме

На исследования, обучение, закупку оборудования и налаживание производства ушло два с половиной месяца. За это время появилась новая компания «Китгрупп» со своей лабораторией и линией производства, где трудится 15 человек и которая может выпускать 100 тысяч медицинских масок и 50 тысяч медицинских респираторов в сутки.

Так получилось, что когда линия заработала, эпидемия пошла на спад.

— Летом казалось, что производство будет никому не нужным. Спрос начал немного расти в сентябре, когда стали появляться первые признаки прихода второй волны COVID-19, — вспоминает Виталий Югай.

Во время летнего затишья бизнесмен решил не отказываться от своей затеи, понимая, что лучше быть готовым снабжать медицинскими масками и респираторами клиники и аптеки, если будет вторая волна эпидемии. Так и получилось, когда вторая волна эпидемии все уверенней накрывала города, в цеху недалеко от Минска уже стояли сотни коробок с масками и респираторами. Но спустя два месяца осени линия компании работает на минимальной загрузке.

Оказалось, что пройти все этапы бюрократии для получения необходимых документов занимает куда больше времени, нежели организация выпуска средств защиты. Чтобы подтвердить качество продукции и продавать медицинские маски и респираторы, производитель проходит соответствующие проверки, испытания, получает сертификаты. В «Китгрупп» говорят, что в каждой инстанции их документы лежат по одному-два месяца, а порой, пройдя несколько госорганизаций, возвращаются в первую.

— Самая большая проблема в документах. Разрешение на реализацию респираторов у нас есть, протоколы. То есть половина документов у нас на руках, но половины документов нет, — говорит замдиректора «Китгрупп» Виктория Крестьянкина.

Получается замкнутый круг, продукция успешно прошла испытания качества, компания получила подтверждающие это протоколы, сейчас ее качество подтверждается в лаборатории в Испании, но предпринимателю все еще не удалось получить все необходимые документы, которые позволили бы на равных конкурировать с другими производителями и участвовать в тендерах. Сейчас в них выигрывают компании, которые в том числе привозят медицинские маски и респираторы из России. Виталий говорит, тоже мог бы быстрей и проще пройти там все процедуры и получить необходимые документы, но хотел, чтобы качество его продукции было подтверждено белорусскими органами.

По этой же причине для компании перекрыты пути к некоторым большим оптовым продажам. Ведь покупатель без полного пакета документов и сертификатов будет опасаться их закупать, чтобы к нему потом не возникло вопросов у контролирующих органов.

Вторая причина в том, что даже после того, как в Беларуси появился ГОСТ на медицинские маски, рынок наполнен продукцией совершенно разного качества. Некоторые из масок, которые продаются с пометкой «медицинские», как показывает лаборатория предпринимателя, защищают от вирусов не более чем на 10%, а от бактерий на 29%. Что же касается медицинских респираторов, то на них ГОСТы еще только разрабатываются.

Из этих пунктов вытекает еще один — проблема сбыта.

— Допустим, оптовые сети покупают маски по 20−25 копеек, мы продаем для всех по 36 копеек, — говорит предприниматель. Как раз выгодная цена толкает покупателей, будь это человек в аптеке или оптовая компания, не разбираясь в деталях, брать те маски, которые могут быть менее эффективными в защите от вирусов. В этом случае медицинская маска, где один из слоев сделан из более дорогого материала мелтблауна, на рынке будет проигрывать в цене.

Бизнесмен признается, он изначально понимал, что будет непросто, но хотел выпускать продукцию, которая была бы не хуже по качеству, чем в США, Европе и Китае, поэтому продолжит бороться за свой проект. «Хотелось бы, чтобы в Беларуси была продукция, которой мы могли бы гордиться», — говорит Виталий Югай.

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