В России установлен антирекорд по смертности от COVID-19

Как стало известно сайту Charter97.org из данных Минздрава РФ, за последние сутки в России от COVID-19 умерли 569 человек. Стоит отметить, что это максимум с начала пандемии. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 40 464.
Число новых случаев заражения за сутки составило 26 402 в 85 регионах. Накануне было выявлено 26 338 заболевших (меньше на 0,24%). Общее число зараженных достигло 2 322 056.
Отметим, что независимые российские СМИ сообщали, что в стране не фиксируется примерно каждая вторая смерть от COVID-19.
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