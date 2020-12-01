В России установлен антирекорд по смертности от COVID-19 2 1.12.2020, 13:02

2,745

И это только официальные данные.

Как стало известно сайту Charter97.org из данных Минздрава РФ, за последние сутки в России от COVID-19 умерли 569 человек. Стоит отметить, что это максимум с начала пандемии. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 40 464.

Число новых случаев заражения за сутки составило 26 402 в 85 регионах. Накануне было выявлено 26 338 заболевших (меньше на 0,24%). Общее число зараженных достигло 2 322 056.

Отметим, что независимые российские СМИ сообщали, что в стране не фиксируется примерно каждая вторая смерть от COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».