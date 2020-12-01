Россия согласилась на появление турецких военных в Карабахе
- 1.12.2020, 14:55
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Подписан специальный договор.
Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного центра мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе.
Подписи под документом во вторник поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу турецкого военного ведомства.
В ходе переговоров военные РФ и Турции согласовали все технические детали, касающиеся принципов работы центра, и в настоящее время ведутся работы, чтобы он начал функционировать как можно скорее.
Соглашение о совместном контроле за перемирием после продолжавшейся месяц войны, по итогам которой Ереван потерял контроль над территориями, занятыми в кровопролитных боях начала 1990х, было заключено спустя две недели после того, как парламент Турции утвердил указ президента Реджепа Эрдогана об отправке вооруженных сил в зону конфликта.
Согласно документу, одобренному 17 ноября, турецкие военные могут находиться на территории Азербайджана в течение одного года.
О том, что турецкие военные появятся в Карабахе и будут действовать там на тех правах, что и российские миротворцы, сразу после заключения перемирия говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, а 11 ноября ту же позицию озвучил сам Эрдоган.
В Кремле его слова поспешили опровергнуть. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны», - говорил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», - подчеркнул он, ссылаясь на документ о прекращении войны, который подписали Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян.
Согласно заявлению трех лидеров, азербайджанская армия останавливается на занятых ей позициях, а Армения возвращает Баку три района, занятых в ходе войны 1992-94 гг., оставляя за собой лишь Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с территорией страны.
Вдоль линии развертывается российский миротворческий контингент - 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян тем временем отправился на переговоры в Москву, пишет РИА Новости. Об их содержании не сообщается.