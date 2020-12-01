Россия согласилась на появление турецких военных в Карабахе 1.12.2020, 14:55

1,810

Подписан специальный договор.

Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного центра мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе.

Подписи под документом во вторник поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу турецкого военного ведомства.

В ходе переговоров военные РФ и Турции согласовали все технические детали, касающиеся принципов работы центра, и в настоящее время ведутся работы, чтобы он начал функционировать как можно скорее.

Соглашение о совместном контроле за перемирием после продолжавшейся месяц войны, по итогам которой Ереван потерял контроль над территориями, занятыми в кровопролитных боях начала 1990х, было заключено спустя две недели после того, как парламент Турции утвердил указ президента Реджепа Эрдогана об отправке вооруженных сил в зону конфликта.

Согласно документу, одобренному 17 ноября, турецкие военные могут находиться на территории Азербайджана в течение одного года.

О том, что турецкие военные появятся в Карабахе и будут действовать там на тех правах, что и российские миротворцы, сразу после заключения перемирия говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, а 11 ноября ту же позицию озвучил сам Эрдоган.

В Кремле его слова поспешили опровергнуть. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны», - говорил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», - подчеркнул он, ссылаясь на документ о прекращении войны, который подписали Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян.

Согласно заявлению трех лидеров, азербайджанская армия останавливается на занятых ей позициях, а Армения возвращает Баку три района, занятых в ходе войны 1992-94 гг., оставляя за собой лишь Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с территорией страны.

Вдоль линии развертывается российский миротворческий контингент - 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян тем временем отправился на переговоры в Москву, пишет РИА Новости. Об их содержании не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».