FT: Байден будет более решительным в отношениях США с Северной Кореей 1 1.12.2020, 16:54

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Джо Байден

Администрация избранного президента США будет пытаться взять под контроль ядерную программу КНДР.

Эксперты по внешней политике победителя выборов президента США Джо Байдена призывают нового американского лидера достичь соглашения о контроле над вооружениями с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Эта сделка может стать потенциально радикальным прорывом после десятилетий неудачной дипломатии США, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Financial Times.

Администрации президентов США, начиная от Билла Клинтона, заканчивая Дональдом Трампом не смогли остановить Северную Корею в развитии ядерных и ракетных технологий. Вашингтон попытался прибегнуть к "методам поощрения", такие как американская помощь, начав экономическое взаимодействие с Северной Кореей и избегая введения экономических санкций - но эти стратегии не смогли убедить режим Ким Чен Ына отказаться от своих ядерных программ.

Сейчас Северная Корея может похвастаться от 20 до 40 ядерных боеголовок, и это должно побудить США обратить свое внимание на контроль над вооружениями. Если США никак на не будут реагировать на рост ядерного потенциала КНДР, это означало бы молча принять статус Пхеньяна как ядерно вооруженного государства и не требовать денуклеаризации.

Бывший чиновник Пентагона Ван Джексон заявил, что стремление Вашингтона к абсолютной безопасности становится "все более амбициозной целью", поскольку военная мощь Северной Кореи быстро прогрессирует.

"Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия. Как долго США могут молча надеяться на добросовестность КНДР? ", - говорит Ван Джексон.

Эксперт по вопросам Северной Кореи, который работал в Совете национальной безопасности при администрации президента Джорджа Буша-старшего Виктор Ча заявил, что переговоры о контроле над вооружениями должны начаться в ближайшее время, и эти переговоры должны попробовать "уговорить" КНДР отказаться от опасных элементов вооруженных программ.

Но, чтобы избежать обвинений в слишком мягком отношении США к режиму Ким Чен Ына, новоизбранному президенту пришлось бы продумать механизм, который подтолкнет Северную Корею к денуклеаризации.

Научный сотрудник американского аналитического центра Института Квинси Джессика Ли отметила, что несколько политических назначений Байдена на должности в органах национальной безопасности уже "намекали на более стратегический подход" к Пхеньяну, в том числе возможное назначение бывшей чиновницы Пентагона Мишель Флурной на должность первой женщины-министра обороны.

"Трудно представить себе то, что Ким Чен Ын может легко согласиться на программу разоружения, ведь для Северной Кореи ядерное оружие - это как карта выживания", - сказала Флурной в интервью.

Энтони Блинкен, которого на прошлой неделе назначили государственным секретарем Байдена, также рекламировал процесс, подобный ядерной сделке президента Барака Обамы с Ираном, при этом отметив, что сомневается в том, что Ким Чен Ын легко "передаст ключи от своего ядерного королевства".

"Администрация может найти пользу в промежуточной сделке, которая требует от Северной Кореи прозрачности своих программ вооружений и уничтожения некоторых боеголовок и ракет в обмен на ограниченную экономическую помощь", - сказал Блинкен в 2018 году.

Однако эксперты признали, что существуют недостатки в подходе, который предусматривает предоставление уступок Северной Корее. Любая такая политика столкнется с недовольством в Конгрессе США, который долгое время занимал жесткую позицию против оружия массового уничтожения в КНДР.

Бывший аналитик ЦРУ в Северной Корее Су Ким говорит, что стимулы, предлагаемые КНДР, должны базироваться "на наборе реальных, рациональных ожиданиях", отметив, что Пхеньян отказался сотрудничать с международными инспекторами по вопросам вооружений.

"Учитывая прошлый прецедент Северной Кореи в переговорах, ее исторический опыт в отношениях с США и, конечно, ее долгосрочную стратегию, я сомневаюсь, что эти краткосрочные меры будут иметь какую-то пользу", - сказала Су Ким.

Байден уже дал понять, что "театральных встреч на высшем уровне", которые активно поддерживал Трамп, трижды встречаясь в течение последних двух лет с северокорейским лидером, больше не будет. Новый американский президент заявил о том, что встретится с Ким Чен Ыном только в том случае, если Северная Корея согласится уменьшить свой ядерный потенциал.

Эксперт из Университета Йонсей в Сеуле Джон Делури считает, что администрация Байдена не должна возвращаться к политике "стратегического терпения" эпохи Обамы, во время которой между Вашингтоном и Пхеньяном было мало взаимодействия.

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