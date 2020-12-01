Гомельчане обратились к офицерам и солдатам 11 1.12.2020, 19:40

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Вы еще можете ускорить нашу победу, и достойно войти в историю Беларуси.

«Офицеры и солдаты вооруженных сил Беларуси, пока ваш народ, которому вы давали присягу служить и защищать, избивают, калечат, пытают и убивают, вы тихонько сидите в своих казармах, как мыши под веником, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». Вы поймите, что мы (мирные белорусы, безоружные женщины и мужчины, бабушки и дедушки, студенты и инвалиды) победим и без вас, но... Вы навсегда в истории останетесь трусами и предателями своего народа. Вы еще можете ускорить нашу победу, и достойно войти в историю Беларуси, которую будут изучать наши будущие поколения».

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