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Нефть затрясло после рекордного скачка запасов в США

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  • 10.12.2020, 9:15
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Нефть затрясло после рекордного скачка запасов в США

Цена Brent в Лондоне спикировала на 2% за час.

Рынок нефти сорвался с многомесячных вершин на торгах в среду после того, как Минэнерго США опубликовало еженедельную статистику по запасам и добыче в стране, пишет finanz.ru.

Цена Brent в Лондоне спикировала на 2% за час на фоне данных, показавших, что американские хранилища наполняются нефтью с рекордной за 8 месяцев скоростью.

Как сообщило Управление энергетической информации, на минувшей неделе коммерческие запасы в Штатах увеличились на 15,9 млн баррелей. В хралищах осело также 4,2 млн баррелей бензина и 5,2 млн баррелей дистиллятов.

Избыток предложения на рынке углеводородов достиг пика с первой волны пандемии и стал сюрпризом для аналитиков, ожидавших сокращения запасов на 700 тысяч баррелей.

К 19.05 (по Минску) январские фьючерсы на сорт Brent торговались в Лондоне по 48,41 доллара за баррель, хотя до публикации данных держались около отметки 49,35. Контракты на WTI подешевели с 46,02 до 44,95 доллара за бочку.

К 20.44 (по Минску) котировки отыграли часть потерь на новостях об атаке боевиков на одном из месторождений в иракском Киркуке. Brent торгуется по 48,93 доллара (+0,18%), WTI по 45,66 доллара (+0,13%).

«Резкое увеличение запасов произошло на фоне роста заболеваемости COVID-19 в прибрежных штатах и сокращения трафика на дорогах, в частности в Нью-Йорке, отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Избыток нефти, согласно статистике, приходит в США из-за рубежа: импортные поставки на прошлой неделе подскочили на 2,7 млн баррелей, а запасы в резервуарах близ портов юго-восточного побережья подскочили на 11,6 млн баррелей - рекордную в истории величину.

При этом спрос на нефть со стороны НПЗ хотя и вырос на 424 тысячи баррелей в день по сравнению с прошлой неделей, остается на 13% ниже прошлогоднего - 14,424 млн баррелей в день против 16,597 млн.

Американская статистика не сулит ценам на нефть ничего хорошего: мобильность будет снижаться, поскольку число инфекций очень велико, говорит управляющий Tortoise Мэтт Салли: «Когда появятся вакцины, ситуация улучшится в этой части, но пока это остается проблемой».

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