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Ольга Барабанщикова: У нас есть чувство солидарности и собственного достоинства

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  • 11.12.2020, 22:10
  • 2,579
Ольга Барабанщикова: У нас есть чувство солидарности и собственного достоинства

Теннисистка прокомментировала борьбу режима с национальными символами.

Известная теннисистка Ольга Барабанщикова прокомментировала борьбу режима с бело-красно-белым флагом.

«Они борются с ветряными мельницами. БЧБ — это символ, а не суть.

Они могут сорвать хоть все флаги с окон мирных жителей, но им никогда уже не стереть этих жутких картинок из нашей памяти. Никогда не получится уже вернуться в так, как было. Как было — не будет.

Будет лучше! Гораздо лучше. Но по-другому. Потому что мы проснулись, и узнали, что мы друг у друга есть. И что нас много и нам не наплевать. У нас есть чувство солидарности и собственного достоинства. Мы многое знаем о жизни и том, как быть должно. Мы готовы выйти из зоны комфорта, чтобы помочь незнакомому, но своему.

Во всем есть свои плюсы.

Все обязательно будет хорошо!

Я вас люблю. Жыве!»

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