Во Франции открылась арт-галерея, посвященная протестам в Беларуси
- 18.12.2020, 15:10
Фотофакт.
Во Франции открылась арт-галерея посвященная протестам в Беларуси. Галерея начала работать 15 декабря и представляет более 40 работ белорусских художников. Выставка находится в Париже на улица Риволи 59 и будет работать до 27 декабря. Об этом сообщил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Павел Зерка.
«Belarus.Protest.Art - это выставка и коллективные действия, которые выходят за рамки искусства и объединяют вокруг общего дела художников, дизайнеров, иллюстраторов, фотожурналистов и активистов, вовлеченных в борьбу белорусского народа против «последней диктатуры Европы». На полпути между практикой сопротивления и передачей эстафеты, их работы являются результатом немедленной реакции на драматические события последних четырех месяцев, которые жестоко потрясли Беларусь и уже глубоко отметили ее современную историю», сказали организаторы выставки.