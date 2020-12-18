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Во Франции открылась арт-галерея, посвященная протестам в Беларуси

  • 18.12.2020, 15:10
Во Франции открылась арт-галерея, посвященная протестам в Беларуси

Фотофакт.

Во Франции открылась арт-галерея посвященная протестам в Беларуси. Галерея начала работать 15 декабря и представляет более 40 работ белорусских художников. Выставка находится в Париже на улица Риволи 59 и будет работать до 27 декабря. Об этом сообщил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Павел Зерка.

«Belarus.Protest.Art - это выставка и коллективные действия, которые выходят за рамки искусства и объединяют вокруг общего дела художников, дизайнеров, иллюстраторов, фотожурналистов и активистов, вовлеченных в борьбу белорусского народа против «последней диктатуры Европы». На полпути между практикой сопротивления и передачей эстафеты, их работы являются результатом немедленной реакции на драматические события последних четырех месяцев, которые жестоко потрясли Беларусь и уже глубоко отметили ее современную историю», сказали организаторы выставки.

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