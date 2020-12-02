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В списке провластных спортсменов нашли людей, которые не имеют отношения к спорту

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  • 2.12.2020, 17:48
  • 4,701
В списке провластных спортсменов нашли людей, которые не имеют отношения к спорту

Очередная профанация.

Сегодня появился сайт с подписями провластных спортсменов. В списке спортсменов, которые высказалась за нынешнюю власть, находят людей, которые никакого отношения к спорту не имеют.

К примеру, сайт Charter97.org обратил внимание на Жегало Александра Олеговича, у которого в графе «вид спорта» и «спортивные достижения», стоят прочерки.

Найти «спортивные» достижения помог официальный портал Национального агенства по туризму, где подтвердили квалификацию экскурсовода и гида-переводчика у Александра Жегало.

Отметим, что сегодня несколько футболистов сообщили, что не ставили подписи под письмом провластных спортсменов. Получается, что многие люди попали в список без их ведома.

Напомним, что под письмом свободных спортсменов подписались более 1250 человек.

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