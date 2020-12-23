Конгрессмен Крис Смит: Лукашенко должен оказаться за решеткой 16 23.12.2020, 10:15

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Крис Смит

США не остановятся, пока диктатор и его сообщники не понесут наказания.

Автор новой редакции Акта о демократии в Беларуси Крис Смит высказался о санкциях для нарушителей прав человека в Республике Беларусь и рычагах влияния США на официальный Минск.

Интервью с конгрессменом Крисом Смитом было опубликовано «Голосом Америки» после принятия 21 декабря законопроекта верхней палатой парламента США.

«После того, как мой законопроект будет подписан президентом, это по-новому авторизирует закон, которые я разработал в 2004 году. Эта редакция закона идет намного дальше, она по-настоящему уполномочит президента на введение санкций против этих людей (Лукашенко и его окружения — ред.). Точно так же, как это сделал Евросоюз, который ввел санкции против 29 лиц. Таким образом, они понесут ответственность за свою жестокость, за то, что не допускают настоящую демократию, свободные и справедливые выборы.

Это, пожалуй, главный из законов, которые я когда-либо написал. Он предоставляет Администрации президента США дополнительные инструменты для введения санкций. Следующая администрация может перенять эстафету в нашем стремлении к свободе и демократии в Беларуси.

Я думаю, что Международный уголовный суд должен это все (преступления режима Лукашенко — ред.) рассмотреть и расследовать очень серьезно. В Беларуси происходят преступления против человечности, и люди, которые их творят, включая сотрудников милиции, должны быть призваны к ответу.

Мы видим, что такое же происходит в Нигерии, где происходят убийства людей, о чем я недавно проводил слушания. И то же самое происходит в Беларуси прямо у нас перед глазами. Людей жестоко избивают и уже дошло до убийств. Все это должно быть немедленно прекращено.

И они (Лукашенко и сообщники — ред.) должны понимать: мы не остановимся, пока они не понесут ответственность. Как бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора наказали на 50 лет заключения в Сьерра-Леоне и посадили, так же нужно подходить и к Лукашенко и людям, которые его окружают: мы не остановимся, пока их не посадят за решетку».

Акт о демократии в Беларуси ждет подписи президента США

Сенат США в понедельник одобрил двухпартийный законопроект «О демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Став законом, Акт о демократии в Беларуси позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект также призывает к проведению в стране новых президентских выборов, соответствующих стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.

Кроме всего прочего, США отказываются признать любую интеграцию Беларуси в так называемое «союзное государство» вместе с Россией и под ее контролем.

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