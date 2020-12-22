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Сенат США принял Акт о демократии в Беларуси

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  • 22.12.2020, 8:03
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Сенат США принял Акт о демократии в Беларуси

Закон расширяет полномочия президента США по введению санкций против режима Лукашенко.

Сенат США одобрил законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act). Как сообщалось ранее, документ предоставляет дополнительные полномочия президенту США по введению санкций в связи с выборами 2020 года в Беларуси и последующими за ними событиями.

Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.

Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси»;

призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;

призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;

поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;

разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Ранее документ одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь он должен поступить на подпись президенту.

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