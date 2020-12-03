Художник Владимир Цеслер встал на защиту ксендза из Россон 4 3.12.2020, 10:14

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Владимир Цеслер

Безумие властей достигло апогея.

Известный белорусский художник Владимир Цеслер выступил в защиту ксендза из Россон Вячеслава Барoка, которого обвиняют в пропаганде нацистской символики или атрибутики по статье 17.10 КоАП. Дело завели из-за того, что священник разместил в соцсетях плакат Цеслера. Художник подчеркивает, что его работа имеет «прямую антифашистскую направленность».

Напомним, ксендз из городского поселка Россоны Вячеслав Барок в августе опубликовал в соцсетях плакат Владимира Цеслера. 1 декабря в местном РОВД священник узнал, что его обвиняют в пропаганде нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). В тот же день состоялся суд по этому делу, в процессе объявлен перерыв до 3 декабря.

Владимир Цеслер в соцсетях разместил обращение в защиту Вячеслава Барoка.

— Я, Цеслер Владимир Яковлевич, член Белорусского союза художников, еврей, автор работы «Стоп лукашизм», заявляю, что использованный в моей работе образ имеет прямую антифашистскую направленность.

Трактовка данной работы в качестве пропаганды или демонстрации нацистской и фашистской символики нелепа и абсурдна в силу прямой антифашистской сути данной работы.

История моей семьи и отца, который прошел войну и был награжден орденами и медалями за борьбу с фашизмом, как и история всего еврейского и белорусского народов, — это история антифашистского сопротивления. Мы скорбим о всех жертвах фашизма на территории Беларуси и не хотим расправ над гражданами нашей страны за инакомыслие в отношении государственной идеологии.

Как гражданин своей страны я не могу молчать. Свое отношение к происходящему в Беларуси я выражаю через творчество, в художественных образах, в своих картинах и плакатах.

Тот факт, что публикация моей антифашистской работы на странице священнослужителя Вячеслава Барка в сети Интернет расценена как демонстрация нацистской символики, вызывает недоумение, противоречит моему художественному замыслу при работе над произведением. Для каждого, у кого есть глаза, разум и сердце, очевидна антифашистская позиция костела.

Суд Россонского района продолжит рассмотрение этого дела 3 декабря в 15.30.

Сам Вячеслав Барок считает, что административный процесс в отношении него политизирован.

— Старэйшы оперупаўнаважаны крымінальнага вышуку Гаўрылаў, кіруючы, як ён сам сказаў, асабістым меркаваннем, 25 лістапада заўважыў у маіх сацыяльных сетках пост, размешчаны ў жніўні. Ён лічыць, што я размясціў свастыку — нацысцкі сімвал. Я патлумачыў, што я размясціў мастацкі твор славутага мастака Уладзіміра Цэслера «Стоп лукашызм», а не нямецкую свастыку. Я супраць фашызму, камунізму, любога таталітарнага рэжыму. Гэты плакат я размясціў, паказваючы свой пратэст супраць гвалту ў краіне, — рассказал Вячеслав Барок.

Ксендз ведет свой канал на YouTube. Он рассуждает в проповедях в числе прочего и о политике.

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