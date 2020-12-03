«Ъ»: Путин предложил Лукашенко уйти и не тянуть с этим 3.12.2020, 13:42

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Фото: ТАСС

Это прозвучало как приговор власти узурпатора.

Журналист путинского пула Андрей Колесников в статье для издания «Коммерсантъ» красочно описал онлайн-совещание лидеров ОДКБ и общение Лукашенко с главой РФ.

— Александр Лукашенко сосредоточился для начала на осмыслении своей решающей роли в противостоянии с НАТО у западных границ ОДКБ, — пишет Колесников. —

А потом Лукашенко немного неожиданно описал многомесячные протесты против него лично в его собственной (как ему кажется) стране:

«В свою очередь, пандемия не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. Речь идет о беспрецедентных массовых беспорядках во всем мире!»

Видимо, и беспорядки в Минске той же пандемической природы, — иронизирует Колесников и продолжает цитировать Лукашенко:

«Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов. … Меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм, хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих».

Почему-то Александру Лукашенко до сих пор трудно признать, что белорусский народ совершенно не приемлет его по своим, можно сказать, глубоко личным причинам и, может, даже все-таки стерпел бы его снова, но были же 9-12 августа, и после этого — нет, не стерпел, — пишет Колесников.

Путин, отмечает журналист, «был аккуратен, борьбу Александра Лукашенко с его народом не поддерживал, «с оголтелым поведением» западным стран с легкостью соглашался: да, это его тема».

«Беспокоит действительно вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий, скажем, в арабском мире в ходе так называемой арабской весны. К чему это привело? Я уже не говорю про всякие другие «цветные революции», но здесь к чему привело? Известно, что всегда объясняют лучшими намерениями, а, как известно, хорошие намерения — ими вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут эти хорошие намерения и попытки вмешательства и само вмешательство во внутренние дела других государств!» — сказал Путин.

— Но вот та фраза: «Надо дать возможность народам самим разобраться в ситуации…» Это приговор власти Александра Лукашенко в Беларуси, — считает Колесников. —

Путин высказался и даже более определенно:

— Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится».

То есть он в который раз предложил ему уйти спокойно и не тянуть с этим, — пишет Колесников.

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