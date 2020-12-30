В Йемене у президентского дворца прогремел новый взрыв 30.12.2020, 18:43

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Фото: REUTERS/Fawaz Salman

Число жертв атаки на аэропорт увеличилось до 26.

Число погибших при взрыве в международном аэропорту Аден в Йемене увеличилось до 26 человек, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

Собеседники в йеменском правительстве и больницах сообщили, что более 60 человек получили ранения при взрыве в аэропорту.

По данным источников, среди погибших было несколько гражданских лиц, прибывших на рейс в столицу Египта Каир, а также ряд местных чиновников.

Reuters со ссылкой на местных жителей сообщает о новом взрыве возле президентского дворца в Адене, куда были эвакуированы члены правительства.

Неизвестно, что стало причиной взрыва. Сообщения о жертвах нового взрыва не поступали.

Взрыв в международном аэропорту города Аден в Йемене прогремел 30 декабря после приземления правительственного самолета.

По информации Sky News Arabia, один из взрывов произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта, а другой — в терминале аэропорта Аден.

В аэропорту Йемена прогремели взрывы. Это произошло в момент прибытия туда нового правительства pic.twitter.com/7CrnBv3xGl — НВ (@tweetsNV) December 30, 2020

С 2015 года в Йемене продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых, возможно, Иран.

Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу — город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.

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