Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке 2 4.12.2020, 11:17

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Сергей Скиба

Сергей Скиба - трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира.

Скиба Сергей Юрьевич работник ОАО «Нафтан», а так же трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира, победитель чемпионатов Европы и других топовых турниров по кикбоксингу и таиландскому боксу заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.

Как сообщает телеграм-канал «Баста», об этом он рассказал в видео.

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