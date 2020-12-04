закрыть
4 декабря 2020, пятница, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке

2
  • 4.12.2020, 11:17
  • 1,421
Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке
Сергей Скиба

Сергей Скиба - трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира.

Скиба Сергей Юрьевич работник ОАО «Нафтан», а так же трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира, победитель чемпионатов Европы и других топовых турниров по кикбоксингу и таиландскому боксу заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.

Как сообщает телеграм-канал «Баста», об этом он рассказал в видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Леонид Невзлин
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип