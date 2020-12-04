Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке

Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке2
- 4.12.2020, 11:17
- 1,421
Сергей Скиба - трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира.
Скиба Сергей Юрьевич работник ОАО «Нафтан», а так же трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира, победитель чемпионатов Европы и других топовых турниров по кикбоксингу и таиландскому боксу заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.
Как сообщает телеграм-канал «Баста», об этом он рассказал в видео.