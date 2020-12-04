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Ученые назвали три продукта, помогающие противостоять коронавирусу

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  • 4.12.2020, 13:42
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Ученые назвали три продукта, помогающие противостоять коронавирусу

Наличие в рационе некоторых продуктов является эффективным решением для противодействия COVID-19.

Ученые перечислили три из них, чье положительное действие доказано, пишет orthodox.od.ua.

Сотрудники Университета Северной Каролины призвали добавить в рацион зеленый чай, темный шоколад, а также виноград мускатных сортов. Они богаты химическими соединениями, отличающимися способностью блокировать функцию определенного фермента или протеазы при взаимодействии с SARS-CoV-2. После такого подавления вирусные клетки оказываются не в состоянии выполнять ряд важных функций, среди которых и воспроизводство.

Выводы делались учеными после лабораторных исследований, также было задействовано компьютерное моделирование. Виноград, темный шоколад и зеленый чай давно известны своими противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами.

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