Ученые назвали три продукта, помогающие противостоять коронавирусу

Ученые назвали три продукта, помогающие противостоять коронавирусу5
- 4.12.2020, 13:42
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Наличие в рационе некоторых продуктов является эффективным решением для противодействия COVID-19.
Ученые перечислили три из них, чье положительное действие доказано, пишет orthodox.od.ua.
Сотрудники Университета Северной Каролины призвали добавить в рацион зеленый чай, темный шоколад, а также виноград мускатных сортов. Они богаты химическими соединениями, отличающимися способностью блокировать функцию определенного фермента или протеазы при взаимодействии с SARS-CoV-2. После такого подавления вирусные клетки оказываются не в состоянии выполнять ряд важных функций, среди которых и воспроизводство.
Выводы делались учеными после лабораторных исследований, также было задействовано компьютерное моделирование. Виноград, темный шоколад и зеленый чай давно известны своими противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами.