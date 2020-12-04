закрыть
4 декабря 2020, пятница, 16:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Молдовы поддержал позицию Санду по роспуску парламента

4
  • 4.12.2020, 14:55
  • 3,976
Премьер Молдовы поддержал позицию Санду по роспуску парламента
Майя Санду
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Большинство мест в парламенте контролирует партия Игоря Додона.

Премьер Молдовы поддержал позицию избранного президента Майи Санду о необходимости роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

Как пишет NewsMaker, об этом сообщили в пресс-службе Иона Кику после его телефонного разговора с Майей Санду.

В сообщении отметили, что он "полностью разделяет мнение избранного президента о необходимости роспуска парламента", но также призвал "тщательно изучить" раскритикованный проект бюджета, чтобы страна не начала новый год без принятого документа.

Сначала о телефонном разговоре сообщила Мая Санду. Она рассказала, что говорила о необходимости нового парламента и правительства и раскритиковала наработанный проект бюджета и бюджетно-налоговой политики.

Напомним, накануне парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов Игоря Додона и "Шор", принял ряд противоречивых законопроектив, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничит полномочия Майи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

Избранный президент Майя Санду призвала граждан к протестам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Леонид Невзлин
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип