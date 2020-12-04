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Медики выяснили, как препарат от диабета помогает при лечении коронавируса

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  • 4.12.2020, 17:57
  • 7,323
Медики выяснили, как препарат от диабета помогает при лечении коронавируса

Поразительные результаты были получены в Медицинской школе Университета Миннесоты.

Препарат от диабета "метформин" способен значительно снизить риск смерти от коронавируса (COVID-19) у женщин.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты и UnitedHealth Group, сообщает Charter97.org со ссылкой на данные релиза медиков.

При этом такого же эффекта у мужчин не обнаружено.

Метформин – универсальный препарат для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Он также уменьшает количество белков воспаления, таких как TNF-альфа, которые, по-видимому, усугубляют COVID-19.

Команда исследователей проанализировала около 6 тысяч человек с диабетом или ожирением, которые были госпитализированы с коронавирусом, и оценила, связано ли использование метформина со снижением смертности.

Обнаружено, что женщины, которые перед госпитализацией из-за COVID-19 получали 90-дневный рецепт на метформин, имели на 21−24% меньшую вероятность смертности по сравнению с аналогичными женщинами, не принимавшими препарат.

Существенного снижения смертности среди мужчин не наблюдалось.

Ученые уже подали заявку на использование метформина для лечения и профилактики коронавируса.

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