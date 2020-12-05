Наши герои
- 5.12.2020, 11:32
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Стачка приближает конец этого режима.
Вчерашний день порадовал количеством рабочих, присоединившихся к общенациональной стачке, пишет телеграм-канал «Рабкор».
Вот люди, совершившие этот смелый и достойный поступок:
трое работников ОАО «Нафтан» - Скиба Сергей, оператор технологических установок, юрисконсульт Александр Капшуль и оператор технологических установок Кунцевич Олег;
двое сотрудников ОАО «Беларуськалия» - Привалов Дмитрий, горнорабочий очистного забоя ПГУ-8 3РУ, и инженер-конструктор управления автоматизации - Ляхов Александр;
также к стачке присоединились мастер СГЭ Солигорского водоканала Крыж Сергей и смелая сотрудница ОАО «Полоцк-Стекловолокно» - Каляда Людмила.
Восхищаемся героями! Присоединяйтесь к Стачке, приблизим конец режима!