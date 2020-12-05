Цены на продукты ползут вверх 3 5.12.2020, 17:24

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Фото: tut.by

Что подорожало больше всего?

Цены на продукты ползут вверх. За ноябрь продуктовый набор подорожал во всех трех магазинах, в которых журналисты отслеживают цены. Причем стоимость выросла не на копейки, а на рубли. Tut.by посмотрел, как и почему изменилась цена продуктового набора, и высчитал личную «инфляцию» за ноябрь.

Журналисты решили посмотреть, как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20-го по 25-е число журналисты фиксируют цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравниваем их месяц к месяцу и считают личную инфляцию. Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, журналисты ее заменяют на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах журналисты учитывают снижение цен на необходимые продукты за счет скидок и акций.

На стоимость продуктового набора продолжает сказываться сезонный фактор, так как практически треть позиций в нем — это овощи и фрукты. В некоторых случаях значительно подорожали помидоры и огурцы. Изменились цены и на картошку, лук, яблоки и прочее, но не везде в большую сторону. Подросли цены и на мясную продукцию: вареная колбаса подорожала в двух магазинах.

Ассоциация торговых сетей в ноябре прогнозировала подорожание российского импорта, в частности бакалейной группы товаров.

На новый урожай сформированы новые цены. В России они поднялись еще в первой половине октября. Товары из свежих поставок у нас тоже должны подорожать. Из корзины журналистов гречка выросла в цене на 10 копеек только в одном магазине. Рис стоит столько же, сколько и стоил. Но этот же товар других производителей действительно немного подорожал, в пределах 15 копеек. Продавцы в магазине сказали, что рис и гречка некоторых торговых марок пока не подорожали потому, что они еще из старых поставок.

Самым дешевым ппродуктовый набор оказался по-прежнему в супермаркете. Там за него журналисты бы заплатили 58,81 рубля. Месяцем раньше он бы обошелся на 3,14 рубля дешевле — в 55,67 рубля. Здесь подорожали помидоры, картошка, вареная колбаса, скумбрия, курица и свинина.

На второе место по дороговизне продуктового набора попал магазин шаговой доступности. Там продукты стоят 62,9 рубля. В ноябре были 60,21, на 2,69 рубля дешевле. Здесь на росте стоимости сказалось подорожание яблок, огурцов, помидоров, куриной голени и других продуктов. Есть позиции, которые подешевели.

Самыми дорогими продукты оказались снова в гипермаркете — 64,11 рубля. Это на 1,60 рубля больше, чем в ноябре. Тогда продуктовая корзина стоила 62,51 рубля. Здесь самый большой вклад в увеличение стоимости внесли огурцы, картошка и вареная колбаса.

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