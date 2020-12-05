Строительства «Северного потока-2»: США выступили с жестким заявлением

Строительства «Северного потока-2»: США выступили с жестким заявлением8
- 5.12.2020, 17:47
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Вашингтон призвал к мораторию на строительство трубопровода.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Берлине призывает Германию остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении издания DPA.
«Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода», — сказала временно поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.
«Это станет четким сигналом о том, что Европа больше не приемлет злонамеренного поведения России», — добавила она.
Дипломат добавила, что трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу.
Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года из-за угрозы санкций США, хотя Россия пообещала продолжить строительство сама.