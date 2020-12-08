Гонконгцы активно поддерживают протестующих белорусов в социальных сетях
Фотофакт.
Жители Гонконга активно читают и поддерживают протестующих в Беларуси. Еще в самом начале революции гонконгцы советовали белорусам «быть как вода».
Одной из акций солидарности был хэштег #hk2belarus (от до Гонконга до Беларуси). Многие талантливые художники рисовали картины, изображая жителя Гонконга и Беларуси.
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