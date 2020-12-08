Гонконгцы активно поддерживают протестующих белорусов в социальных сетях 8.12.2020, 18:22

1,886

Фотофакт.

Жители Гонконга активно читают и поддерживают протестующих в Беларуси. Еще в самом начале революции гонконгцы советовали белорусам «быть как вода».

Одной из акций солидарности был хэштег #hk2belarus (от до Гонконга до Беларуси). Многие талантливые художники рисовали картины, изображая жителя Гонконга и Беларуси.

Сайт Charter97.org собрал фотоподборку солидарности с Беларусью в соцсетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».