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Гонконгцы активно поддерживают протестующих белорусов в социальных сетях

  • 8.12.2020, 18:22
  • 1,886
Гонконгцы активно поддерживают протестующих белорусов в социальных сетях

Фотофакт.

Жители Гонконга активно читают и поддерживают протестующих в Беларуси. Еще в самом начале революции гонконгцы советовали белорусам «быть как вода».

Одной из акций солидарности был хэштег #hk2belarus (от до Гонконга до Беларуси). Многие талантливые художники рисовали картины, изображая жителя Гонконга и Беларуси.

Сайт Charter97.org собрал фотоподборку солидарности с Беларусью в соцсетях.

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