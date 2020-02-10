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Фотофакт: Дикий орангутан предложил человеку помощь

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  • 10.02.2020, 14:26
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Фотофакт: Дикий орангутан предложил человеку помощь

Удивительную сцену удалось запечатлеть фотографу-любителю.

Случай произошел с работником Фонда спасения орангутанов в заповедной части острова Калимантан (Борнео), пишет «Вокруг света».

Сотрудник фонда отправился очистить берег реки от змей, которые могли причинить вред охраняемым приматам. Мужчина находится по грудь в мутной воде, когда к нему подошла обезьяна.

Орангутан решил, что человеку нужна помощь, и с берега протянул руку помощи «утопающему». Удивительную сцену удалось запечатлеть фотографу-любителю Анилу Прабхакару, который находился в лесах со своими друзьями.

Фотограф сообщил, что работник фонда отказался от помощи животного и даже сделал несколько шагов назад.

«Я просил у него позже, почему он так сделал, и работник ответил: «Это была дикая обезьяна, не из тех, которые нам знакомы», – рассказал Прабхакар.

Фонд спасения орангутанов является индонезийской некоммерческой организацией, основанной в 1991 году. Фонд насчитывает 400 сотрудников и опекает почти 650 приматов.


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