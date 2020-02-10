Поляки отмечают 100-летие восстановления выхода к Балтийскому морю 10.02.2020, 16:56

Историческая реконструкция в ходе празднований в Пуцке.

Фото: РАР/PAP/Jan Dzban

Это событие считается успехом польской дипломатии.

В Пуцке, Вейхерово и Владиславове пройдут праздничные мероприятия по случаю 100-летия восстановления Польшей выхода к Балтийскому морю. 10 февраля 1920 года генерал Юзеф Халлер вместе с тогдашним министром внутренних дел Польши Станиславом Войцеховским прибыли в Пуцк, где состоялось символическое «бракосочетание с морем», пишет «Польское радио».

Историк Института национальной памяти Мирослав Шумало напомнил, что это стало возможным благодаря успеху польской дипломатии на Парижской мирной конференции и поддержке поляков тогдашним президентом США.

«Это был эффект мирного плана президента Вильсона, представленного в январе 1918 года, в 13-м пункте которого говорилось о восстановлении независимого Польского государства со свободным выходом к морю. Это был пункт, которого придерживалась польская делегация в ходе Парижской мирной конференции», - отметил историк.

Сегодняшние мероприятия по случаю 100-летия восстановления Польшей выхода к Балтийскому морю пройдут с участием президента Анджея Дуды.