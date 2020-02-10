Турция ответила на артобстрел в Сирии: убиты свыше 100 бойцов, сбит вертолет армии Асада 10.02.2020, 20:59

3,521

Фото: A. Safarjalani

Турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.

Турция нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии в ответ на артобстрел в Идлибе.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.

По предварительным данным, в результате был «нейтрализован» 101 боец сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

В Минобороны Турции подчеркнули, что турецкая армия незамедлительно отреагировала на атаку сил Асада в соответствии с «правилами ведения боевых действий и законным правом на самооборону».

Напомним, что пять турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в провинции Идлиб.