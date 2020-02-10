Турция ответила на артобстрел в Сирии: убиты свыше 100 бойцов, сбит вертолет армии Асада
- 10.02.2020, 20:59
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Турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.
Турция нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии в ответ на артобстрел в Идлибе.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.
По предварительным данным, в результате был «нейтрализован» 101 боец сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.
В Минобороны Турции подчеркнули, что турецкая армия незамедлительно отреагировала на атаку сил Асада в соответствии с «правилами ведения боевых действий и законным правом на самооборону».
Напомним, что пять турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в провинции Идлиб.