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Турция ответила на артобстрел в Сирии: убиты свыше 100 бойцов, сбит вертолет армии Асада

  • 10.02.2020, 20:59
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Турция ответила на артобстрел в Сирии: убиты свыше 100 бойцов, сбит вертолет армии Асада
Фото: A. Safarjalani

Турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.

Турция нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии в ответ на артобстрел в Идлибе.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.

По предварительным данным, в результате был «нейтрализован» 101 боец сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

В Минобороны Турции подчеркнули, что турецкая армия незамедлительно отреагировала на атаку сил Асада в соответствии с «правилами ведения боевых действий и законным правом на самооборону».

Напомним, что пять турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в провинции Идлиб.


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