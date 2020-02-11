Зеленский: Хочу, чтобы в Украине зарплата через четыре года была, как в Польше 2 11.02.2020, 23:00

Президент Украины рассказал, что может послужить мотивацией для возвращения украинцев на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы до конца его каденции зарплата в Украине была на таком же уровне, как в Польше. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля.

"Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – сказал глава государства.

Он напомнил, что в Польше работает несколько миллионов украинцев.

"И почему они вернутся? Им нужна мотивация, даже если немного меньшая зарплата, чем в Польше, – уже нормально. Если они будут иметь 70% от польской заработной платы, думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома, а не ездить где-то. В начале войны украинцы доказали, что они будут защищать страну, несмотря ни на что. То есть они хотят быть в Украине и хотят жить в Украине. Но они вынуждены уезжать из Украины. Вот этот процент этой вынужденности – надо его уменьшать как можно быстрее", – сказал президент.

1 августа 2019 года в Министерстве социальной политики Украины заявили, что более 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе. В 2019 году трудовые мигранты перечислили в Украину около $12 млрд.

По данным Госстата, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 12 264 грн. Средняя зарплата в Польше в декабре 2019 года составила 5604 злотых без выплаты налогов (35274 грн), сообщил Dziennik Bałtycki.

По состоянию на январь 2020 года, минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн, но после вычета налогов – 3802 грн ($157). Минимальная зарплата в Польше по состоянию на январь после уплаты налогов – $485.