Палеонтологи открыли новый вид тираннозавров 12.02.2020, 12:27

Thanatotheristes degrootorum / ©calgary

Существо имело ряд характерных черт.

Палеонтологи идентифицировали останки крупного плотоядного динозавра — родственника знаменитого Tyrannosaurus rex. Новый вид назвали Thanatotheristes degrootorum, или «Жнец смерти», пишет Naked science.

На территории канадской провинции Альберта палеонтологи нашли череп ранее неизвестного вида динозавра. Дальнейший анализ показал, что речь идет о новом виде тираннозавров. Животное назвали Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти» в переводе на русский): это намек на то, что динозавр находился на вершине пищевой цепочки и был сверххищником.

Существо жило в меловом периоде — последний этап эпохи динозавров: он начался 145 миллионов лет назад и закончился 66 миллионов лет назад. Thanatotheristes degrootorum, возраст останков которого оценивают в 79,5 миллиона лет, считается старейшим из известных тираннозавров, найденных на севере Северной Америки.

«Это определенно было весьма внушительное животное примерно восемь футов (2,4 метра) в высоту», — говорит палеонтолог из Университета Калгари Джаред Ворис (Jared Voris). Длина динозавра от морды до хвоста составляла около восьми метров, а длина зубов была более семи сантиметров.

Существо имело ряд характерных черт. «Thanatotheristes degrootorum отличается от других тираннозавров уникальными особенностями строения черепа. Наиболее заметными являются вертикальные гребни, проходящие по всей длине верхней челюсти», — говорит Ворис.

Палеонтологи считают обнаружение Thanatotheristes degrootorum чрезвычайно важным. Во-первых, крупные плотоядные динозавры, будучи потенциально самыми смертоносными «убийцами» того периода, всегда представляли и будут представлять для науки огромный интерес. Во-вторых, находка демонстрирует разнообразие хищных динозавров мелового периода. Возможно, она позволит устранить пробелы в понимании эволюции тираннозавров.

Напомним, тираннозавр — род плотоядных динозавров из группы целурозавров подотряда тероподов. Его представители были двуногими хищниками, имевшими массивный череп, который уравновешивался с помощью длинного, тяжелого и жесткого хвоста.

Современной науке только предстоит ответить на многие важные вопросы, связанные с образом жизни и особенностями тираннозавров. Ранее, напомним, ученые выяснили, что отверстия в черепе тираннозавра помогали ему охлаждать мозг: до этого предполагали, что они предназначались для движения челюстью. А другая группа исследователей оценила силу укуса тираннозавра: как оказалось, он мог прокусить автомобиль, хотя это и грозило ему повреждениями.