Ученые рассмотрели в космосе «шар для гольфа» 1 12.02.2020, 18:26

Астрономы получили детальные снимки огромного астероида Паллада.

Астероид Паллада — это второй обнаруженный астероид: он был открыт в марте 1802 года Генрихом Вильгельмом Ольберсом. Объект относится к главному поясу астероидов; составляя в диаметре 512 километров, он является третьим по величине объектом данного пояса — после Цереры и Весты, пишет «Популярная механика».

Хотя Паллада была открыта очень давно, она остается исследованной довольно слабо. В связи с этим ученые решили изучить объект более подробно — используя инструмент SPHERE на телескопе Very Large Telescope (VLT) в Чили.

Исследователи в рамках двух наблюдательных сессий, разделенных двумя годами, получили в целом 11 изображений Паллады, с разных углов. Данные снимки в итоге были использованы для создания 3D-реконструкции формы астероида и его поверхности.

Ученые увидели огромное количество кратеров на Палладе; 36 из них в ширину составляют более 30 километров. Согласно оценкам исследователей, кратеры покрывают более 10 процентов поверхности Паллады.

Как предполагают специалисты, такая особенность Паллады может быть объяснена его наклонной орбитой, увеличивающей шансы на столкновение астероида с другими объектами; ученые считают, что Паллада переживает в два-три раза больше столкновений, чем Церера или Веста.

Среди особенностей на поверхности Паллады, замеченных исследователями, — гигантский ударный кратер на экваторе, составляющий в ширину около 400 км (он, по расчетам ученых, мог образоваться в результате столкновения Паллады с объектом шириной 20−40 км).