Ученые: Речь пингвинов похожа на человеческую 6 13.02.2020, 14:46

Исследователи отметили лингвистическую особенность, записав 590 брачных «песен» этих птиц.

Группа итальянских ученых заметила, что африканские пингвины при общении друг с другом используют те же речевые паттерны, что и люди. Об этом сообщает журнал «Нож» cо ccылкой на CNN.

Команда отметила лингвистическую особенность, записав 590 брачных «песен», которые исполняли двадцать восемь одиноких особей. Оказалось, что в них можно различить три слога разной продолжительности, из которых образовывались короткие и длинные «слова».

Как предположили ученые, пингвины, как и люди, чаще используют короткие слова. Также обнаружена еще одна закономерность: чем длиннее их предложение — тем короче звуки внутри него.

В научной работе группы указано, что эти же принципы речи сформулированы в двух лингвистических законах: Ципфа и Менцерата-Альтмана.