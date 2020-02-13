Ученые: Речь пингвинов похожа на человеческую

Ученые: Речь пингвинов похожа на человеческую6
- 13.02.2020, 14:46
Исследователи отметили лингвистическую особенность, записав 590 брачных «песен» этих птиц.
Группа итальянских ученых заметила, что африканские пингвины при общении друг с другом используют те же речевые паттерны, что и люди. Об этом сообщает журнал «Нож» cо ccылкой на CNN.
Команда отметила лингвистическую особенность, записав 590 брачных «песен», которые исполняли двадцать восемь одиноких особей. Оказалось, что в них можно различить три слога разной продолжительности, из которых образовывались короткие и длинные «слова».
Как предположили ученые, пингвины, как и люди, чаще используют короткие слова. Также обнаружена еще одна закономерность: чем длиннее их предложение — тем короче звуки внутри него.
В научной работе группы указано, что эти же принципы речи сформулированы в двух лингвистических законах: Ципфа и Менцерата-Альтмана.