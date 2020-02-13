Рекордсмен по долголетию раскрыл свой секрет

Рекордсмен по долголетию раскрыл свой секрет1
- 13.02.2020, 15:27
Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший житель планеты.
Старейший мужчина на планете, которому уже более 110 лет, призывает больше улыбаться и не злиться, об этом пишет «Униан».
Титецу Ватанабе живет в Японии, ему 112 лет и 345 дней. Долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший житель планеты. Всю жизнь японец занимался фермерством, в частности, выращивал деревья бонсай.
Секретом своего долголетия Ватанабе охотно делится – советует побольше улыбаться и поменьше злиться.
В настоящее время мужчина живет в доме для пожилых людей, в последнее время он начал жаловаться на здоровье, хотя еще в прошлом году ежедневно делал зарядку и практиковался в каллиграфии.