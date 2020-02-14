Каша и нефть как отвлекающий маневр 23 Ирина Халип

14.02.2020, 9:17

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Ирина Халип

Интеграция уже состоялась, только мы ее не заметили.

В среду двум девятнадцатилетним минским анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару вынесли приговор. Обоим – по семь лет усиленного режима за то, что прошлой осенью сначала испачкали краской дверь городского суда, а потом еще и поцарапали дверь СИЗО на Володарского. Ущерб от краски составил 143 рубля. Царапина на двери «Володарки» обошлась в 1 рубль 48 копеек. В сумме – 14 лет колонии на двоих.

Само собой, ущерб был возмещен еще во время следствия. «Володарка» честно получила свои полтора рубля, городской суд тоже в убытке не остался. Тем не менее ребятам влепили по семь лет. Их даже «Международная амнистия» политзаключенными не признает, потому что царапать двери – плохо, это сомнительные методы. Согласна, сомнительные. Штраф в десять базовых, чтобы неповадно было. Впрочем, нет. Учитывая размер ущерба, десять – все-таки слишком много. Ну ладно, пять базовых – и разошлись полюбовно. Бюджет получит еще пару копеек, мальчики – ничего не укравшие, никому не причинившие вреда - вернутся домой и будут лишены сладкого до тех пор, пока не заработают на оплату штрафа. Но им дают по семь лет усиленного режима. Абсурд? Как бы не так.

За два дня до того, в понедельник, в российском городе Пензе выносят приговор по делу несуществующей «Сети». Семеро пензенских антифашистов получили сроки от 6 до 18 лет строгого режима – за создание террористической организации. Якобы подсудимые готовили вооруженный переворот и теракты. Правда, где и когда – следствие так и не придумало. В материалах дела написали просто, не напрягая мозг: «В неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, руководствуясь анархической идеологией, планировали спланировать…» . Ну понятное дело, планировали спланировать, вот только кто, когда и где – следствие не установило. Но на 18 лет строго режима для Дмитрия Пчелинцева или 9 лет для заболевшего в СИЗО туберкулезом Василия Куксова – вполне хватило. Куксов в суде, кстати, удивлялся: «Я – антифашист. Меня хотят перевоспитать в колонии, чтобы я стал кем? Фашистом?» Во время суда ребята рассказывали о пытках. И не только о пытках током и избиениях, но и о репликах оперативников вроде «сначала твою жену отдадим для утех бригаде таджиков…». И это не пензенский этнографический колорит. Это – система, работающая без сбоев.

И она у нас, увы, общая. Крикнули в Пензе – отозвались в Минске. Чихнули в Минске – Москва пожелала доброго здоровья. Помните, как после 19 декабря 2010 года впервые в истории Беларуси уголовное дело возбудили по статье «массовые беспорядки»? И года с того момента не прошло, как Москва продемонстрировала полное братство и единение и пошла сажать российских активистов по этой же самой статье, которая там прежде никогда не применялась. Можно вспомнить арест Игоря Олиневича в России и его тайную, без всяких экстрадиций, доставку в Беларусь. Можно вспомнить задержания российских активистов белорусскими спецслужбами, «аутсорсинговый» гэбэшный сбор компромата для ФСБ и многое другое. Мы привыкли засевать поля попкорном, чтобы хватило на очередной сезон сериала «каша на воде», и забываем, что два политических карлика, за мелкими коммунальными склоками которых мы с таким удовольствием наблюдаем, - это так, дымовая завеса. Пока они публично плюют друг другу в кашу, оттягивая наше внимание на свои заплеванные миски, каратели обеих стран работают дружно и слаженно. Они доинтегрировались до такой степени, что понимают друг друга с полуслова и с полувздоха.

Иногда я вообще подозреваю, что Лукашенко и Путин – это просто нанятые за скромный гонорар статисты, которым велят изображать перед камерами двусторонние отношения. И пока они это делают – в обеих странах убивают, преследуют, дают большие сроки за ущерб в полтора рубля и «планирование спланировать с неустановленными лицами». Вот и в прошлую пятницу, когда мы весело посмеивались над шуточками про кашу на воде, а потом объявляли главной новостью провал сочинских переговоров, в Витебске совершенно спокойно и дружески, без всякой каши, прошла встреча представителей двух МВД, договорившихся к 1 марта ввести на всех границах общий список невыездных. И в следующий раз, когда кто-нибудь из оппозиционеров попытается бежать из страны через Россию, спасая собственную жизнь и свободу, ему преградит дорогу не статист Путин, а совершенно другие неприметные люди, которые тихо, рядком-ладком, умеют обо всем договориться. Интеграция давно уже состоялась, просто мы ее не заметили.

Ирина Халип, специально для Charter97.org