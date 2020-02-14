Ученые выяснили, в какой зоне мозга рождаются умозаключения 1 14.02.2020, 13:23

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Чем объясняется наша способность «читать между строк»?

Ученые из Португалии, США, Израиля и Нидерландов исследовали, как в мозге формируются умозаключения. Коротко о работе пишет «Индикатор».

Ученые провели эксперимент на мышах, опираясь на врожденные навыки грызунов. В эксперименте животным нужно было додуматься, где находится вода. В любой момент вода могла оказаться доступной в одном из двух водосточных желобов. Чередование происходило по определенному принципу, который предстояло выяснить мышам.

К удивлению ученых, грызуны быстро сообразили, как работает водосточная система — они приспособились к условиям за несколько сеансов. Мыши не стояли долго у неактивного источника воды, если знали, что вода, скорее всего, потечет в другой желоб.

Затем ученые решили проверить свои гипотезы на людях. Испытуемые играли в видеоигру, где нужно было выяснить местоположение монстра, который спрятался за дверью. Игрокам нужно было кинуть в монстра камень.

Участникам эксперимента нужно было вычислить два набора переменных: вероятность того, что они смогут ударить монстра, и вероятность, что он окажется в другом месте. Результаты показали, что грызуны и люди решают эту задачу схожим образом.

При решении подобных задач активируется орбитофронтальная кора мозга, выяснили исследователи. В дальнейшем им предстоит разобраться, как именно происходит этот процесс в мозге.