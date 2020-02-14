Цукерберг предложил глобальную реформу налоговой системы во всем мире 1 14.02.2020, 14:30

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Марк Цукерберг

Facebook готов платить больше налогов в разных странах.

Глава Facebook Марк Цукерберг готов к тому, что его компания будет платить больше налогов в разных странах. Об этом говорится в опубликованной в пятницу, 14 февраля, речи, с которой Цукерберг выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Он, в частности, поддержит планы по введению так называемого цифрового налога, который обсуждает сейчас Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает dw.com.

По словам Цукерберга, Facebook понимает, что в странах Европы имеется недовольство по поводу налогообложения технологических компаний, которые предлагают свои услуги и сервисы по всему миру, а налоги платят в юрисдикциях с низкими ставками. "Мы тоже хотим налоговую реформу, и я рад, что ОЭСР рассматривает ее", - говорится в речи Цукерберга. Сейчас европейский офис Facebook зарегистрирован в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5%.

Франция в 2019 году в одностороннем порядке ввела временный цифровой налог в 3%, который в основном затронул крупные американские корпорации, такие как Google и Facebook. Президент США Дональд Трамп назвал французский налог несправедливым и дискриминационным по отношению к американским компаниям. Вашингтон пригрозил штрафными санкциями на французские товары и вино. Российский Минфин также рассматривал возможность налогообложения международных цифровых корпораций.

ОЭСР предлагает добиться общего для 137 стран-членов организации решения, исходя из масштабов присутствия онлайн-бизнеса в той или иной стране. До начала июля планируется завершить все переговоры с тем, чтобы к концу 2020 года цифровой налог на технологические компании был установлен.