У Путина началась грызня за передел украденного 1 Эль Мюрид, «Главред»

14.02.2020, 14:45

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Эль Мюрид

Что значит принятый Кремлем план «Б»?

Агентство Блумберг утверждает, что запущенный в России конституционный переворот - это "план Б", введенный после проекта "союзного государства", которое было "планом А" по продлению полномочий Путина на вершине власти.

Нужно сказать, что Блумберг озвучивает секрет полишинеля, так как ничего особо и не скрывалось. Текущий срок Путина с самого начала посвящен только одной проблеме: продлению полномочий. Все остальные проблемы и задачи по сравнению с этой для верхушки российской власти являются совершенно несущественными.

Причина точно так же понятна - сохранение украденного у страны возможно только в случае, если сложившаяся ситуация будет зафиксирована до полной неподвижности.

Однако сама по себе стабильность уже не решает базовую задачу нынешней правящей элиты. Скорее, наоборот. Вся проблема в том, что система пикирует. Мафиозное государство, в котором власть ориентирована не на развитие страны, а на ее разграбление, объективно ведет страну по пути деградации.

Преступники, выжившие в войнах девяностых годов и захватившие власть в нулевые, стали той раковой опухолью, которая иссушает страну, перераспределяя уменьшающийся ресурс национального богатства в свою пользу. Но этот ресурс не бесконечен, и теперь на повестку встал вопрос внутриэлитных войн за передел уже поделенного.

Эль Мюрид, «Главред»