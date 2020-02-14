Комиссия деревянных кукол и фарфоровых болванчиков Телеграмм-канал «Запретное мнение»

14.02.2020, 15:27

Россиянам предлагают «филькину грамоту».

Прошедшее совещание конституционной комиссии со «Сказочным» очередной раз наглядно продемонстрировало то, что, собственно говоря, любой здравомыслящий гражданин понимал изначально: включенные в состав люди никакие правки никуда вносить не будут, а лишь поставят свои подписи под уже написанным.

Больше всех отличилась спортсменка Елена Исинбаева, заявившая, что «благодаря включению в рабочую группу наконец-то прочитала Конституцию РФ(до этого, по ее словам, как-то не было повода и необходимости)».

Откровенно глупая Исинбаева — найярчайший пример уровня этой, с позволения сказать, комиссии.

За эту глупость ее, как и остальных «коллег» по изменению Конституции, и включили в состав комиссии. Других причин не усматривается.

Комиссия деревянных кукол и фарфоровых болванчиков.

Ее собрали не чтобы что-то там писать и менять, а просто для символизирования процедуры. Нельзя же просто так взять и подписать то, что уже заготовлено правящей чекистско-олигархической элиткой.

Ну, а нам с вами предлагают за эту «филькину грамоту» пойти и дружно отдать свои голоса.

Здесь все как всегда: если ты садишься играть с шулером, ты проиграл уже в тот момент, когда сел.

Если шулеры решили поиграть в «конституционный процесс», то любое участие в их игре автоматически делает нас проигравшими.

Телеграмм-канал «Запретное мнение»