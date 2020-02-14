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Как главный тренер футбольного клуба «Молодечно» стал настоящим оппозиционером

  • 14.02.2020, 17:59
Как главный тренер футбольного клуба «Молодечно» стал настоящим оппозиционером

Тренер разносит главного в районе по спорту.

Прошлый сезон во второй лиге «Молодечно» завершило на третьем месте. В обычные годы на повышение идут две команды, и такой результат «бело-зеленым» ничего бы не дал. Но из-за нехватки команд в первой лиге, вызванной ликвидацией «Торпедо» и «Дняпра», уже до финиша было понятно, что «Молодечно» шагнет в Д2. И 21 ноября федерация прислала в клуб соответствующее письмо. Через два месяца «Молодечно» подтвердило свое участие в первой лиге, заявив, что несет полную финансовую гарантию по участию в турнире. В ответ АБФФ допустила клуб к процедуре лицензирования, пишет «Трибуна».

Ну а дальше началось что-то странное. 31 января в АБФФ пришло письмо от отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома с уведомлением об отзыве заявки клуба на участие в чемпионате. Кроме того не подтвердили районные власти и полную финансовую ответственность «Молодечно».

Но этим дело не ограничилось. По информации журналистов, власти Молодечненского региона хотят вообще расформировать команду. Вместо «Молодечно» в райисполкоме планируют развивать «Андэрдог» из Чисти.

За развитие спорта в районе отвечает начальник соответствующего отдела райисполкома Роман Кузнецов. Именно этот чиновник направил в АБФФ письмо, заставившее грустить поклонников «Молодечно».

– Письмо [подтверждающее участие «Молодечно» в Д2] мы отозвали, потому что клуб не имеет права без согласования отправлять такие письма. Учредителем клуба является Молодечненский райисполком. Это государственное учреждение. Подтвердить финансовые гарантии участия в первой лиге – это серьезные финансовые обязательства. На данный момент должного бюджетного финансирования, которое позволит участвовать в первой лиге, не предусмотрено. Поэтому говорить об этом пока нецелесообразно. Мы прорабатываем все вопросы и общаемся со всеми заинтересованными лицами.

– То есть это не окончательное решение.

– Нет.

– Как прокомментируете новость о ликвидации клуба?

– Может, так и будет. С таким отношением к футболу руководства «Молодечно» в виде главного тренера и общественного деятеля Душевского … Я недоволен.

Но пока мы прорабатываем вопрос о создании боеспособной команды в Молодечно. И нет никаких речей о том, что мы ликвидируем «Молодечно», а «Андэрдог» будет играть в Молодечно вместо. Если будет один клуб в районе, то будет слияние двух клубов. Две команды объединятся, пройдут сбор, после которого будут выбраны лучшие футболисты. И тогда эта команда будет играть. Под каким именем? Может, «Андэрдог», может, «Молодечно». Пока больше и не о чем говорить.

– Чем вам не нравится отношение главного тренера команды Алексея Вергеенко и местного чиновника Андрея Душевского, которого вы назвали деятелем?

– Душевский якобы помогает развивать футбол в районе. А чем он помог? Финансово помог? Нет.

Пока ситуация такая: мы прорабатываем вопрос об объединении.

– Правильно ли я понимаю, что бюджет «Молодечно» на прошлый год был одним из самых больших в лиге?

– Он был небольшой, но денег было потрачено достаточно много. Мы же смотрим в будущее. Сколько молодечненских футболистов играло в команде? Три-четыре человека. Остальные – ребята в возрасте 35+. На что мы тратим бюджетные деньги? На команду-однодневку? Меня как руководителя такой путь не устраивает. Мы должны выстроить систему с детско-юношеской спортивной школой, с передачей ребят в наш клуб и дальнейшей продажей. А работать на команду, у которой средний возраст 30 лет, пустая трата средств. Поэтому и прорабатываем вопрос. В ближайшее время определимся.

Есть много нареканий и по главному тренеру, по его поведению.

– Какие нарекания?

– Есть вопросы.

– Если объединение состоится, у района будут средства на команду?

– Мы прорабатываем вопрос, чтобы в будущем вообще уйти от бюджетного финансирования. Есть примеры: «Рух», «Крумкачы». Клубы живут без бюджета, но кое-как они существуют. Есть спонсоры, есть предприятия, есть люди, которые в этом заинтересованы. Пожалуйста, мы даем возможность развиваться, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. У нас много других социальных задач.

Проще же всего получать бюджетные деньги, играть во второй лиге и проводить учебные и восстановительные сборы. Последнее для меня вообще неприемлемо! Ну зачем в декабре восстановительный сбор?! Зачем он нужен команде второй лиги? Мы вышли в первую лигу и ведь понятно, что 90 процентов команды сменится. А это бюджетные деньги.

У меня очень много вопросов к клубу. Нас это не устраивает, поэтому мы планируем реорганизацию.

– Слышал, у вас было совещание с представителями «Молодечно», «Андэрдога» и компании Moscow Tesla Club, занимающейся продажей машин Tesla в СНГ и являющейся учредителем клуба из Чисти.

– Нет. Мы встречались только с представителем компании Moscow Tesla Club и обсуждали вопрос финансовой поддержки новой команды. Если придем к консенсусу, то будет наша районная команда. Одна команда. Но пока мы не приходим.

– Что будет, если так и не придете?

– Значит, будем играть во второй лиге.

***

Одним из идейных вдохновителей возрождения футбола в Молодечно стал Алексей Вергеенко. Тренер изложил свою точку зрения на ситуацию.

– Идея возродить футбольный клуб в городе появилась несколько лет назад. Обратился к Андрею Юрьевичу Душевскому – чиновнику, с которым знаком уже более 15 лет и который любит футбол. И решили попытаться еще раз реанимировать клуб с 70-летней историей. Тогдашние городские власти – мэр Александр Дмитриевич Яхновец и начальник отдела спорта и туризма райисполкома Николай Владимирович Шримф – идею поддержали.

Изначально я не понимал вообще, что происходит и почему в городе с такой футбольной историей команда довольствуется пребыванием во второй лиге. Но со временем пришло понимание – люди просто опустили руки. Они говорили, что шансов нет и никому здесь ничего неинтересно и не надо. Несмотря на это, все-таки решились. На начальном этапе попросили, чтобы районные власти помогли в становлении клуба – в создании государственного учреждения «ФК Молодечно-2018». Но в перспективе не хотели сидеть на шее у государства, а пробовать зарабатывать самим.

Первый блин пошел комом – в дебютном сезоне заняли девятое место. Но это было становление. Перед стартом прошлого сезона поговорили с ребятами о том, что нужно попытаться подняться выше. Провели селекцию и создали конкурентоспособную команду для того, чтобы она развивалась и двигалась дальше. В итоге в городе появилась команда, которая развивается, на которую стали ходить болельщики. Безмерно благодарен ветеранам нашей команды: Диме Костюку, Олегу Страхановичу, Олегу Шкабаре, Сергею Кроту. Они в течение двух лет были рядом. О «Молодечно» заговорили. Клуб начал развиваться. Мы открыли секции футбола в Молодечно и в соседних поселках – Полочаны, Лебедево, Городилово. Планировали открытие филиала клуба в Минске для мальчишек и девчонок….

К сожалению, к концу прошлого года ситуация в корне поменялась, и на смену начальнику отдела спорта и туризма Шримфу пришел амбициозный молодой специалист, с успехом поработавший в Столбцах в разных должностях, – Роман Кузнецов. Он настолько успешно там поработал, что местная команда заняла последнее место во второй лиге, а счет между «Молодечно» и «Неманом-Агро» по сумме двух матчей в прошлом сезоне 19-1. На последнюю игру сезона-2019, по словам игроков «Немана-Агро», они еле смогли собрать 11 человек, чтобы приехать в Молодечно. Видимо, теперь он нам будет свой богатый опыт передавать :).

Это не моя компетенция, конечно, но я не могу понять: неужели в Молодечно не нашлось местного специалиста, который мог бы возглавить отдел спорта? Но недоумение вызывает другое. Почему учредитель клуба в лице отдела спорта и туризма, который должен выступать гарантом, оберегать свой клуб, контролировать его деятельность, помогать в развитии, наоборот, пытается его просто уничтожить в угоду частной команде?

Было заявлено, что в районе будет одна команда в первой лиге – «Андэрдог» из поселка Чисть. Я только двумя руками за развитие «Андэрдога». Пусть развиваются! Но там частный инвестор, который хочет вкладывать свои деньги. Объясните, почему это должно идти в ущерб нашему клубу с такой историей? И какого черта судьбу «Молодечно» должен решать среднестатистический чиновник?

– Кузнецов говорил о нерациональном использовании клубом средств.

– Послушайте! Он нам опять хочет про «Неман-Агро» рассказать! И если мне память не изменяет, там еще за этой командой душок ходил…

«Молодечно» является государственной структурой. И расходование средств осуществлялось согласно бюджетному законодательству Республики Беларусь. Вы же знаете, финансовые отделы каждую точку и запятую проверяют.

Повторюсь, мы никогда не хотели сидеть у района на шее. В прошлом году райисполком выделил клубу 40 тысяч рублей. Из этой суммы большая часть средств вернулась обратно в казну города за счет аренды стадиона и так далее. Клуб зарабатывал с помощью рекламных контрактов и спонсоров. Прошлогодний бюджет был порядка 180 тысяч рублей. 40 тысяч выделил райисполком, 75 тысяч – облисполком, еще около 70 тысяч рублей мы заработали сами.

На этот год мы планировали сделать бюджет в размере 250-300 тысяч рублей. Райисполком выделял 80 тысяч рублей, область – около 100 тысяч, остальную сумму были готовы закрывать наши партнеры, с которыми уже заключены договора. Кроме того, мы вели переговоры с одной крупной компанией. Договор лежит на подписи и сейчас... Не понимаю, для чего брать и убивать...

– Еще вам вменяют странный сбор, который вы провели после окончания чемпионата.

– Я удивлен тем, что начальник отдела спорта не знает, что существует календарный план, утверждаемый отделом спорта еще в начале текущего года, и в котором этот сбор был прописан. Что здесь такого? Это нормальная практика.

Сегодня наши футболисты получают в среднем 426 рублей в месяц. Это огромные деньги? Какое нерациональное распределение средств? Нам говорят, что мы не идем на контакт. Это как понимать вообще? После того, как команда выиграла третье место и добыла путевку в первую лигу, никто даже не удосужился ребят поздравить.

Упрекают, что не играем местными воспитанниками? Господин Кузнецов вообще информацией владеет, или очередной раз вливает общественности в уши чушь, как во интервью газете «Прессбол»? Сегодня перед тренировкой специально посмотрел – в прошлом году молодечненских воспитанников было 17 человек. Ну и надо понимать, что для того, чтобы играть местными воспитанниками, надо, чтобы они были вообще. А сегодня их просто нет. Да, есть школа, но ребята на выпуске выбирают другую сферу жизни. Футболистов школа выпускает мало.

Мы встречались с Владимиром Александровичем Базановым и Юрием Васильевичем Вергейчиком и нашли у них полное понимание. Они говорили: «Молодечненскую команду и футбол надо поднимать». И обещали помочь. Встречались с начальником по спорту Минской области Евгением Васильевичем Булойчиком. И он тоже говорил, что нас поддержат, но при условии, что мы продолжим зарабатывать.

– Почему получилось так, что вы сперва подали заявление, а потом район его отозвал?

– Дело в том, что на клуб пришло письмо от АБФФ. Адресовано оно было руководителю клуба. Исполняющий обязанности директора клуба на него и ответил. Если бы письмо было на имя учредителя, мы бы его перенаправили.

Парадоксальная ситуация: тот, кто должен помогать и защищать, наоборот, топит. Зато будет помогать Чисти. И он ведь не только нам делает плохо. Что будет с Николаем Метлицким, который 30 лет тянул лямку? Тоже выкинут мужика.

– Общались с представителями «Андэрдога»?

– Неоднократно беседовали с Метлицким. Как мне показалось, ему эта идея не нравится. Он столько лет все выстраивал, нашел инвестора, а тут...

– Если район не найдет вариантов объединения с «Андэрдогом», «Молодечно» будет играть во второй лиге.

– А какие еще есть варианты? Под ФК «Молодечно» на 2020 год уже выделили средства.

– Вы готовы остаться в команде?

– Мы с ребятами переговорили – мы вторую лигу уже преодолели. Если бы задачу не решили, нашли бы мотивацию, чтобы остаться. Но мы вышли. Почему нам из-за какого-то чиновника необходимо вернуться обратно? Для чего? Очередной год провести во второй лиге, тратить деньги? Нет, я не хочу! Потратьте эти деньги тогда лучше на больницы, дороги и так далее.

Да и неужели не понятно, что он [Кузнецов] будет этой же ерундой заниматься? Он не даст жизни. Кузнецов уже и так парализовал всю работу клуба. Начали подавать документы на лицензирование. Заключаем договор со стадионом, Кузнецов откладывает его в сторону. Прорабатываем договор с ДЮСШ, он – дать паузу. Блокирует все. Я понимаю, что есть вопросы. Так давайте встретимся, поговорим. Но нет. На «Теслу» они нашли время, а на нас – нет.

– Вас не было на совещании у мэра?

– Я мэра видел только по фото.

***

Третья сторона конфликта – «Андэрдог» из Чисти. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место во второй лиге, но уже подтвердила участие в первой лиге. Оказывается, клуб из небольшого городка заинтересован в объединении. Об этом рассказал руководитель компании Moscow Tesla Club – главного спонсора команды – Алексей Еремчук.

– Мы общались со спорткомитетом по поводу объединения команд. Молодечно – город большой, а последние лет 30 футбола там не было. Вопросов нет – ребята [из «Молодечно»] заслужено вышли в первую лигу, но какие ребята? Там из Молодечно почти никого нет. Да и игроки взрослые. На этом нельзя строить будущее. И у нас со спорткомитетом совпало видение.

«Андэрдогу» интересна молодежь. И первые результаты мы хотим получить уже через два года. У нас подписан тренер из Москвы. Серьезный тренер, который работал с молодежью. Имени пока не назову. Скажу только, что он был в составе тех тренеров, которые заняли третье место в Европе. Кроме того, в Молодечно большая школа. И мы хотим начать работу с ней, с молодыми ребятами. Конечно, «Молодечно» – клуб с традициями. И мы готовы помогать, начиная от самого простого – правильного позиционирования в соцсетях – и заканчивая работой с молодежью и стадионом. Вплоть до того, какие хот-доги на нем продаются.

С «Андэрогом» у нас не было задачи оставаться в Чисти. В любом случае мы куда-нибудь бы переезжали.

– Значит, предложение спортруководства района вас заинтересовало?

– Я бы сказал, что это больше наша инициатива. Мы видим, как все можно делать. Тем более, как я понимаю, у отдела спорта были свои претензии к составу в «Молодечно» и тренеру. Я приезжал на игру «Молодечно» – «Арсенал». Я ходил и делал замечания. Там просто творилось страшное. Начиная от того, что тренер был пьян, что какие-то странные люди находились там, где не должны. Они орали матом, бросали в судью бутсы. Я подходил к инспектору и спрашивал, почему он милицию не вызовет. И чиновник там какой-то… И все матом орут. А кругом дети. Сделал замечание, а мне в ответ: «Это нормально». Мне такая ситуация не нравится.

И если наша инициатива найдет поддержку, мы готовы двигаться. Мы готовы к первой лиге. Сейчас отбираем состав. Да, запрыгиваем в последний вагон, тренерский штаб есть.

– На что будет готова команда? Какие цели и задачи?

– Лучше ее сформулирует тренер, но вообще – работа с молодежью. Хотим увидеть перспективных ребят, которых за два года мы можем развить и, конечно же, потом продать. Это самое главное.


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