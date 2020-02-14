Зарплаты в Польше растут рекордными темпами 4 14.02.2020, 21:37

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Насколько отстают белорусы?

В Польше зарплаты растут рекордными темпами. Средняя заработная плата по стране в 2019 году увеличилась на 4,8% и составила 4 918 злотых – это $1254, пишет «Брестская газета».

Минималка в Польше также значительно увеличилась. Министр семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила, что поляки с минимальной заработной платой также ощущают ее рост.

«В 2015-2020 годах минимальная зарплата увеличилось с 1750 до 2600 злотых. Таким образом, мы имеем дело с приростом в 49%», – отметила польский министр.

Кроме того, в Польше впервые за последние 30 лет количество безработных в январе составило менее 1 миллиона человек. Их в стране сейчас 992 тысячи человек.

В Беларуси с 1 января минималка тоже «увеличилась». Теперь она равна 375 рублям – без малого 178 долларов. Это на $485 меньше, чем в Польше. Тем не менее в Беларуси в 2020 году сумма на руки «выросла» на 13,6% по сравнению с прошлым годом: 322,50 руб. против 283,80 руб.

В целом по Беларуси в декабре прошлого года средняя зарплата, по данным официальной статистики, составила 1 238,7 рубля – $560. Так, даже взял эти цифры, белорусы получают зарплату в два раза ниже, чем поляки.

Как ранее сообщил сайт Charter97.org, власти с 1 января решили рассчитывать зарплаты бюджетников по-новому. Специалисты с высшим образованием и уборщицы получили одинаковые суммы.