В Беларуси заработала «система Робина Гуда»: бюджетники в шоке от зарплат 23 13.02.2020, 19:02

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Специалисты с высшим образованием и уборщицы получили одинаковые суммы.

Министр финансов заверил, что в 2020 году средняя зарплата бюджетников превысит 920 рублей. Правитель дополнил, что зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году повыситься в два раза. Власти долго думали, как это сделать, и решили с 1 января по-новому рассчитывать зарплаты бюджетников. В теории это должно было их поднять и тем самым уменьшить дефицит специалистов, в первую очередь - медиков и учителей.

На днях они получили свои первые расчетники с зарплатами за январь и совсем им не обрадовались, пишет kp.by.

Новую систему оплаты труда уже окрестили «системой Робина Гуда», когда от высоких зарплат отняли, а к маленьким прибавили.

«ПОЛУЧИЛА НА 300 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ, НО ПОТОМ ДОПЛАТИЛИ 210 РУБЛЕЙ»

Найти людей, которые согласны открыто показать свои расчетные листки, мы не смогли: даже говорить они согласились на условиях полной анонимности.

- У нас ведь как обычно бывает с теми, кто жалуется? Начальство так и сказало: если хотите сохранить работу - молчите, а не нравится - мы легко найдем на ваше место других, - вздыхает педиатр Жанна.

Основная проблема в том, что у бюджетников убрали коэффициенты повышения и сократили премии и надбавки.

- Я доцент и кандидат наук, плюс замдекана вуза. Как и у всех бюджетников, оклады у нас никакие, а зарплата в итоге неплохая, она складывается за счет всяких премий и надбавок, - говорит замдекана Анна Аркадьевна. - Сейчас мой оклад 353 рубля, остальные 1500 были как раз премиями и надбавками. А за счет чего моя зарплата теперь должна стать выше, если их поубирали? С премиями так вообще ничего не понятно: то ли выплатят тебе их, то ли нет… Написано все очень расплывчато - «на усмотрение руководства».

Кое-где экономисты и бухгалтеры, видя недовольство уменьшенными зарплатами, пошли на дополнительные выплаты.

- Сначала я получил на 300 рублей меньше, чем в декабре, но потом все пересчитали и начислили мне доплату в 210 рублей, - рассказывает врач Олег. - Но все равно было минус 90 рублей из-за отсутствия какой-то доплаты, ее обещали дать в феврале. Так что в феврале мы вроде получим больше, чем обычно. Остается ждать зарплаты за март, только тогда станет понятно, сколько же мы теперь в реальности получаем.

Некоторые предприятия сработали на опережение и, чтобы январские зарплаты не выглядели так уныло на фоне декабрьских, чуть сдвинули тринадцатые зарплаты. Но и тут все не слава богу.

- Обычно нам давали тринадцатую зарплату в декабре, а сейчас начислили в январе. Я отняла из суммы эти 500 рублей, и оказалось, что январская получка выходит меньше, чем декабрьская. В декабре я без тринадцатой зарплаты получила 1000 рублей, а в январе с ней вышло 1200. У меня два вопроса: куда исчезла разница в 300 рублей и на сколько же меньше я получу в феврале? - недоумевает замдекана одного из вузов Анна Аркадьевна.

Правда, были и те, кто получил в январе чуть больше, чем в декабре. В основном те, кто раньше зарабатывал меньше всех, - молодые специалисты, работники без большого стажа и категорий.

- Вопрос в том, насколько это справедливо, - возмущается профессор и доцент кафедры с 25-летним стажем. - У нас получилось так: убрали коэффициент за педагогический стаж (30% от зарплаты) и теперь разница у меня и стажера заключается только в доплате за ученую степень, это около 400 рублей.

- Я получила на 4 рубля больше, чем в декабре, - 436 рублей, хотя многим начислили гораздо меньше. У заведующего вообще вышло минус 250 рублей. Девочки в бухгалтерии назвали это «системой Робина Гуда», когда от больших зарплат отняли, а к маленьким прибавили, -

«БУХГАЛТЕР ПЛАКАЛА, А ПОТОМ НАПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ»

Нелегко сейчас бухгалтерам и экономистам, которые пытаются рассчитывать получки бюджетников. Казалось бы, убрали половину сложных расчетов, и начисление заплат должно было стать прозрачнее. Но все не так просто.

- Наша бухгалтер психовала и плакала, когда пыталась понять, как начислить зарплату по этой новой системе. Говорила «или это я тупая, или выше зарплата никак не высчитывается». Потом все к ней с претензиями стали толпами ходить, и на прошлой неделе она написала заявление на увольнение. В отделе кадров тоже хватаются за голову и говорят, что теперь бумажной волокиты прибавится: для каждой доплаты нужно будет написать обоснование, чем выделился работник в конкретном месяце, - рассказала завуч одной из гимназий.

Кое-где даже пришлось проводить мозговой штурм, чтобы понять, как же считать по новой системе, чтобы зарплаты не упали.

- В январе у многих вспомогательных работников в нашем вузе зарплата вышла даже меньше минимальной по стране. Под категорией вспомогательные работники понимаются специалисты деканатов, методисты, уборщики. Вышло так, что специалисты с высшим образованием и многолетним стажем и уборщицы увидели в расчетных листах одинаковые суммы. Посыпались жалобы, и многим установили разные индивидуальные доплаты, чтобы довести размер зарплат до уровня декабря. Мне доплатили 20 рублей, но даже с ней январская получка вышла на 50 рублей меньше, чем в декабре. В итоге была собрана специальная комиссия, которая должна в индивидуальном порядке рассматривать жалобы работников. Не жалуешься - вот и получай меньше, - объясняет методический работник кафедры вуза.

ПРАВИТЕЛЬ: «ЕСЛИ ПОЛУЧИТЕ НА РУБЛЬ МЕНЬШЕ, СООБЩИТЕ МНЕ»

То, что зарплаты поднимутся, Александр Лукашенко обещал в декабре 2019 года.

- Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения, - цитировала БелТА Александра Лукашенко.

Похоже, в феврале некоторые таким правом воспользовались. В Администрации правтеля ответили, что за «падение доходов спрос будет с руководителей организаций».

- Администрация Лукашенко держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией, - заявил глава администрации правителя Игорь Сергеенко 13 февраля во время посещения предприятия «Белджи», передает канал СТВ.

Правительство также предупредило руководителей бюджетных организаций, что они будут нести личную ответственность, если январские зарплаты упадут по сравнению с декабрьскими. Министр труда и министр финансов должны были до 10 февраля отчитаться о выполнении ответственного задания. Пока об этом ничего не слышно.