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Философия портянок

  • Алексей Арестович
  • 2.05.2024, 15:43
  • 1,124
Философия портянок
Алексей Арестович

Вот в этом вся Московщина.

Как лучший друг Дугина, могу заметить, что оригинальность его философии заключается в невыносимой прелости – как от чудом уцелевших портянок Ивана Грозного.

Нет, в мире, конечно, есть Сатана, и он коварно точит человека и человечество, но послушав Дугина и его последователей, даже Сатана от скуки повесится.

Хороводы, катехон, посконная Московия-мать, лапти и «…плохой либерализм» – сколь непритязателен российский человек, если за подробный набор его можно отправить тысячами умирать в грязные канавы под Очеретино.

Все это – под маской «…умной философии».

Вот в этом вся Московщина – поставить этику, эстетику, философию на службу портянкам.

- Швабб, признание Америки, ЛГБТ, Швабб!..

Нет, конечно, у Запада большое количество странностей и недостатков, Запад может иногда повести себя подло, Запад делает огромное количество тяжелых ошибок, но при всех своих ошибках, Запад порождает Канта, Платона и корабли на Марс.

А Россия, всякий раз, когда она забывает - что и она могла бы быть Западом, порождает только кашу в бороде, захлебывающуюся все тем же, из века в век:

- Катехон! Москва-швея, Швабб, признание Америки!..

Алексей Арестович, «Фейсбук»

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