«Одевайте ваших пассажиров в желтые жилеты и отправляйте их дежурить» 2.05.2024, 15:36

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Что происходит на белорусско-польской границе.

На майские праздники белорусы, живущие в Польше, традиционно едут на родину. Это выливается в длинные очереди в единственном работающем пункте пропуска — «Тересполе». Ситуация обострилась во второй половине дня 30 апреля — тогда выезда из Польши ожидало до 600 автомобилей. К утру 2 мая в очереди, по наблюдениям очевидцев, оставалось около 125 машин, от хвоста очереди до погранперехода — около километра. Белорусы дежурят в «колейке», чтобы не пускать тех, кто пытается вклиниваться без очереди, пишет MOST.

Как рассказывают участники чата ГраницаBY, время ожидания от конца очереди до шлагбаума ранним утром 2 мая составляло около пяти часов. Прохождение всей границы 1 мая занимало 17-20 часов, но сейчас должно быть быстрее.

Как борются с «въездунами»

Время прохождения по-прежнему затягивают те, кто пытается вклиниться без очереди. Их пренебрежительно называют «въездунами». Таких туристов пытается отслеживать полиция: в чате много сообщений о штрафах, выписываемых нарушителям. Однако, очевидно, это не решает проблему полностью.

— Выехало под шлагбаум 8 авто, колейка проехала 3 корпуса. Вот и считайте, сколько влезло. Влезают на выезде из дьютика под знак, — написал один из участников чата.

О нарушителях белорусы активно сообщают польской полиции, но стараются и сами контролировать очередь, формируя команды добровольцев. Как правило, в них входят пассажиры стоящих в очереди автомобилей. Они фотографируют и снимают на видео номера ожидающих машин, чтобы затем проверять, не встроился ли кто-то без очереди.

Кроме того, они стараются контролировать «разрывы». Стандартная схема объезда сводится к тому, что машина, которая продаёт места в очереди, начинает тормозить. Так ближе к голове очереди образуется зазор, в который въезжает покупатель места. В такие разрывы становятся добровольцы, закрывая возможность въезда.

— Друзья по прохождению границы, все, кто стоит далеко в конце, одевайте ваших пассажиров в желтые жилеты и отправляйте их дежурить вдоль очереди. Это в ваших же интересах, — призывают в чате.

«Какой-то ад из мошки»

Еще одна проблема туристов — насекомые. Тем, кто только будет выезжать, советуют запастить средствами от комаров, особенно если в машине есть дети.

— На улице какой-то ад из мошки, — пишет один из туристов.

— Мошки и комары — ужас. Остаются ужасные лиловые пятна от укусов. Тем, кто едет с детьми, обязательно запастись спецсредствами, — соглашается другой участник приграничного чата.

Что учесть, планируя поездку

С окончанием праздников, 5 апреля, коллапса стоит ожидать уже с белорусской стороны границы — на выезде в Польшу.

Кроме того, сложным будет период длинных майских выходных в Беларуси — нерабочими будут дни с 11 по 14 мая. Но многие могут взять отгул 10 мая и получить каникулы с 9 по 14 мая. В первые праздничные дни стоит ждать ажиотажа на выезде из Беларуси в ЕС.