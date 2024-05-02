«Белавиа» теперь без «танколета» 2.05.2024, 15:03

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«Зубролет» следующий?

С самого возрастного самолета авиакомпании Belavia Boeing 737-300 (EW-254PA) Belavia исчезли рекламные надписи.

Как сообщает источник Telegram-канала «ОтВинта. Авиация Беларуси» в аэропорту, уже три дня, как их закрасили. Причина — истечение срока аренды рекламы.

Самолет белорусского авиаперевозчика красовался в брендированной ливрее одного из крупнейших мировых издателей и разработчиков игр Wargaming с конца июля 2016 года.

Со слов моего источника, такая же судьба со временем постигнет и «зубролет» (второй «танколет» Belavia) — Embraer ERJ-195 ( EW-400PO). Тот начал летать в уникальной ливрее чуть позже, с февраля 2018 года.

В сравнении с боингом у последнего специальным образом декорирован еще и салон: брендированные «танковые» подголовники кресел, откидные столики на спинках сидений и ковролиновая дорожка.

Напомню, что кипрская компания Wargaming продала бизнес в Беларуси и России летом 22-го года