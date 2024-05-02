На Беларусь надвигается скандинавский антициклон Sven 2.05.2024, 16:08

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Какую погоду принесет.

Как сообщает тематический телеграм-канал о погоде Nadvorie, на этой неделе в Беларусь придёт скандинавский антициклон Sven, который несёт с собой «небольшую порцию прохлады». Ожидается, что 2 мая столбик термометра упадёт на несколько градусов на северо-востоке, а 3 мая — в центре нашей страны.

По данным Белгидромета, в четверг, 2 мая, погоду в Беларуси будет определять «область повышенного атмосферного давления». На территории Республики ожидается небольшая облачность, в основном без осадков. Минимальная температура воздуха составит от +4 до +10°С, а днём столбик термометра поднимется от +17°С по северу до +26°С по югу страны. При этом атмосферное давление будет «слабо падать», пообещали синоптики.

В пятницу, 3 мая, на территорию Беларуси начнут поступать «более прохладные воздушные массы»

с северо-запада России. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах белорусы смогут наблюдать слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2..+9°С, а днём ожидается от +14°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу страны.