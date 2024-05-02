закрыть
2 мая 2024, четверг, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Беларусь надвигается скандинавский антициклон Sven

  • 2.05.2024, 16:08
  • 3,992
На Беларусь надвигается скандинавский антициклон Sven

Какую погоду принесет.

Как сообщает тематический телеграм-канал о погоде Nadvorie, на этой неделе в Беларусь придёт скандинавский антициклон Sven, который несёт с собой «небольшую порцию прохлады». Ожидается, что 2 мая столбик термометра упадёт на несколько градусов на северо-востоке, а 3 мая — в центре нашей страны.

По данным Белгидромета, в четверг, 2 мая, погоду в Беларуси будет определять «область повышенного атмосферного давления». На территории Республики ожидается небольшая облачность, в основном без осадков. Минимальная температура воздуха составит от +4 до +10°С, а днём столбик термометра поднимется от +17°С по северу до +26°С по югу страны. При этом атмосферное давление будет «слабо падать», пообещали синоптики.

В пятницу, 3 мая, на территорию Беларуси начнут поступать «более прохладные воздушные массы»

с северо-запада России. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах белорусы смогут наблюдать слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2..+9°С, а днём ожидается от +14°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип