Трамп показал, что готов на всё 2 Константин Елисеев

2.05.2024, 16:16

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Дональд Трамп

Фото: AP

Выводы из баталий в Вашингтоне.

Весь мир и, прежде всего, Украина стали свидетелями напряженной политической интриги в Палате представителей США относительно одобрения пакета военной помощи Украине в размере более $60 млрд.

Хорошо, что решение Палаты представителей стало положительным и оно быстро прошло дальше через Сенат и было подписано президентом Байденом.

Однако, давайте прагматично оценивать ситуацию — решение правильное, но вопрос: не поздно ли и поможет ли это нашей победе?

За это время Украина потеряла не только территории и драгоценные человеческие жизни, но и инициативу в нашей борьбе на фронте. Остановить продолжающееся наступление агрессора теперь будет гораздо сложнее, даже с новой американской помощью.

Не деньги воюют, а оружие. Поэтому эти финансовые ресурсы должны сейчас успеть превратиться в оружие и вовремя и безопасно доставлены украинской армии.

Невозможность пробить своевременное одобрение помощи Украине в декабре 2023 года — январе 2024 года продемонстрировало пределы возможностей действующего президента Байдена и президента Зеленского, который, как помним, специально летал в США для продвижения помощи. Тандем Байден-Зеленский не сыграл. Очевидно, первую скрипку в этом вопросе играл Трамп.

И одобрение пакета помощи стало возможным не столько из-за усиления позиции Байдена, сколько из-за корректировки позиции со стороны Трампа и соответственно спикера Джонсона.

Что повлияло на позицию Трампа?

— неблагоприятные электоральные тенденции для Трампа — последние недели американские социологи показывали негативные тенденции для его поддержки на президентских выборах;

— эскалация ситуации между Израилем и Ираном, что побудило республиканцев ускорить решение вопроса усиления военной помощи Израилю;

— активные личные контакты с Трампом «давних друзей и хороших парней» Анджея Дуды, Дэвида Кэмерона, Бориса Джонсона, которые смогли найти правильный ключик;

— неутешительные данные и прогнозы американской разведки относительно эволюции ситуации на поле боя в Украине. Можно предположить, что Трамп понял, что при отсутствии американской помощи по состоянию на январь 2025 года у него как потенциального президента США просто не будет шанса реализовать собственную миротворческую инициативу о «мире за 24 часа». Трамп понял, что он должен помочь Украине продержаться до его президентства;

— путем затягивания с одобрением помощи Трамп заставил Европу и других партнеров дать намного больше ресурсов Украине, чем раньше, и выйти на определенный справедливый, по мнению Трампа, паритет в объемах поддержки;

— и американский, и внешнеполитический истеблишмент понял, что помощь стала возможной, хотя и поздно, благодаря Трампу, а не Байдену.

— Трамп использовал эту интригу для мобилизации собственной поддержки в республиканской партии и его электората. Он жестко показал, что готов на все, чтобы отстоять свою позицию и запросы собственного избирателя.

В итоге стало понятно, что, во-первых, на решение вопроса одобрения помощи со стороны США повлияла не столько позиция и усилия украинской власти, сколько эволюция позиции Трампа. И, во-вторых, ситуация показала сложность получения Украиной следующих пакетов помощи в 2025+, тем более, в случае победы Трампа на президентских выборах.

Что касается Байдена и его роли в «украинском досье», то следующими «окнами возможностей» для обеспечения его лидерства в вопросе Украины являются швейцарский Саммит Формулы мира в июне и Вашингтонский саммит НАТО в июле.

У Байдена есть шанс взять имиджевый и политический реванш у Трампа путем содействия успешности Саммита «формулы мира» и привлечения 100+ лидеров к участию в нем, а также обеспечения смелого решения о приглашении Украины к членству в НАТО.

Константин Елисеев, Telegram