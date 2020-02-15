Полоса удачи у семейки Лукашенко закончилась 1 Ольга Майорова

15.02.2020, 12:31

3,800

Захотел на халяву атомной энергии — теперь придется рассчитываться.

Захотел Лукашенко в 90-е стать владычицей морскою, пролезть в Кремль — сейчас все на ушах из-за последствий.

Захотел на халяву атомной энергии — теперь придется рассчитываться, как оказалось, и вообще непонятно, как этот много раз стукнутый реактор запускать.

Ощущение, что полоса удачи у семейки Лукашенко закончилась. А он как раз распорядился, чтобы в Беларуси не слишком усердствовали с профилактикой коронавируса. Что-то меня это настораживает. Как бы не получилось, как с реактором и кремлевским троном. Нет, серьезно. Один дядя-неудачник решил, что у нас точно все будет в порядке. Стремно мне ...

Ольга Майорова, «Фейсбук»