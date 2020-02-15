Полоса удачи у семейки Лукашенко закончилась1
- Ольга Майорова
- 15.02.2020, 12:31
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Захотел на халяву атомной энергии — теперь придется рассчитываться.
Захотел Лукашенко в 90-е стать владычицей морскою, пролезть в Кремль — сейчас все на ушах из-за последствий.
Захотел на халяву атомной энергии — теперь придется рассчитываться, как оказалось, и вообще непонятно, как этот много раз стукнутый реактор запускать.
Ощущение, что полоса удачи у семейки Лукашенко закончилась. А он как раз распорядился, чтобы в Беларуси не слишком усердствовали с профилактикой коронавируса. Что-то меня это настораживает. Как бы не получилось, как с реактором и кремлевским троном. Нет, серьезно. Один дядя-неудачник решил, что у нас точно все будет в порядке. Стремно мне ...
Ольга Майорова, «Фейсбук»