Партия «Право и справедливость» поддержала кандидатуру Дуды в президенты Польши 1 15.02.2020, 19:23

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АНДЖЕЙ ДУДА

Политический совет партии принял решение о поддержке нынешнего президента Польши единогласно.

Партия «Право и справедливость» официально поддержала кандидатуру Анджея Дуды на пост президента Польши. Об этом в ходе конвенции правящей партии в Варшаве сообщил ее глава Ярослав Качиньский, передает «Радио Польша».

По словам Ярослава Качиньского, текущее президентство Анджея Дуды отличается своим мужеством, уравновешенностью и здравым смыслом. Лидер Объединенных правых сил также выразил свою личную поддержку президента Анджея Дуды.

«Это очевидно, что в этот раз нам не нужно никого искать, что в этот раз у нас есть кандидат, можно сказать, мечты», - отметил глава «Права и справедливости».

Свою поддержку Анджею Дуде также выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который также присутствовал на конвенции «Права и справедливости». По словам главы польского правительства, Анджей Дуда инициировал перемены, которые вывели Польшу вперед.

Политический совет «Права и справедливости» принял решение о поддержке нынешнего президента единогласно. Избирательный штаб Анджея Дуды будет представлен на следующей неделе.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоится 10 мая, второй, при необходимости, – 24 мая.