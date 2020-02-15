Как белорус искал хороший недорогой автомобиль 15.02.2020, 22:54

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Иллюстрационное фото

Возможна ли покупка хорошего авто в белорусских реалиях?

"Покупать автомобиль с небольшим бюджетом на белорусском рынке - это как перебирать уцененные гнилые фрукты в гипермаркете", - уверен Василий Мартысевич. Читатель abw.by делится своим опытом по выбору автомобиля.

"Многие назовут меня наивным"

- После того как Nexia не стало, в благоприятную погоду я ездил на электроскутере, но при этом понимал, что неизбежно придет зима. Поэтому сразу же приступил к поискам авто. За три последних года доступных электромобилей у нас производить так и не стали, Smart из-за "бугра" по прежнему стоит примерно 10.000 долларов, то есть дорого и нерационально с моими маленькими пробегами. Получается, прежде всего это будет больше игрушка за 10.000 долларов, а потом уже средство передвижения.

Искал я в тот период что-нибудь в "родной" краске с пробегом до 100.000 км. В графе "цена" указывал цифры от 1000 до 3000 долларов. Я понимаю, что многие назовут меня наивным. Пробег до 100.000 км, "родная" краска, идеальное состояние - и за такие деньги?! Но если есть время, главное - верить и ждать, всё в итоге сложится. За подобный автомобиль в соседней Польше отдать бы пришлось, наверное, не больше тысячи. Но мы не в Польше…

Иногда на сайтах выпадали интересные варианты. От тысячи до двух можно было бы купить советский автомобиль с небольшим пробегом или даже почти новую "Таврию" вообще без пробега. На одометре некоторых ЗАЗ было 1600, 14.000, 20.000 км, была даже "Таврия" с упаковочным целлофаном на сиденьях. Что касается 30-40-летних изделий советского автопрома, то если и были какие то достойные автомобили с минимальным пробегом, то я отдавал себе отчет в том, что их нельзя использовать каждый день. В техническом плане это сложно, да и в целом это машины выходного дня.

"Ты посмотри, какие стаканы!"

Кроме советских автомобилей шеренгами шли разного рода иномарки. Их было много, я иногда ездил их смотреть. Но, как всегда в нашей стране, состояние машины каждый оценивает по-своему, в силу своего опыта, воспитания, наглости или даже отчаяния. Человек может час рассказывать по телефону о том, как хорош его автомобиль, приезжаешь смотреть, а там жалкое ржавое "корыто".

Есть среди продавцов и уникальные индивиды, которые искренне, не обманывая, говорят о своей машине, и ты чувствуешь это в разговоре. Слышишь голос, интонации и понимаешь: человек точно не врет, так врать невозможно. Удивляешься, радуешься, что наконец-то повезло. Спрашиваешь:

- Что, автомобиль действительно в "родной" краске?

- Да.

- И что, пробег 39 тысяч километров?

- Да.

Задаешь еще несколько контрольных вопросов и понимаешь, что времени терять нельзя ни минуты. Это же, по сути, новый автомобиль, только "прикатанный"!

И вот мы на месте. Маленький городок, полукольцом стоят многоэтажки, парковка перед стеной леса. Издалека вижу ее, эту уникальную KIА, набираю хозяина. Он ждет нас и сразу же говорит, что уже спускается. Подъезжаем ближе, расплываюсь в улыбке: она на "транзитах", можно забрать сегодня, еще успею переоформить. Но по мере приближения моя улыбка гаснет.

На фотографиях на машине не было видно вмятин, поднятого лака, не было видно трещин от поднятой шпатлевки. Вживую машина смотрится откровенно уставшей, по всему видно, что она с очень большим пробегом. Мы еще не успели остановиться, но жена, которая поехала за компанию, понимает ситуацию и произносит:

- Поехали отсюда, пожалуйста. Не трать на это время.

Но вот идет хозяин, довольно улыбается. Меня эта ситуация злит все больше, я небрежно паркуюсь, выхожу и сразу же нападаю:

- Зачем вы мне врете, машина же не в "родной" краске.

Улыбка у человека съезжает, он искренне удивлен моей реакции. Серьезно, молча он открывает машину, потом капот KIA, подзывает и говорит.

- Посмотри на стаканы - ты видел когда-нибудь такие стаканы? Они в "родной" краске!

Он доволен собой. Как ему кажется, он бросил козырный туз. Смотрю на стаканы - они побиты "жуками", исцарапаны, но вроде действительно в "родной" краске, подкапотное пространство отличается цветом краски от цвета машины. Но что это решает? В общем и в целом машина - "лом".

Злюсь еще больше, но вдруг понимаю, что он абсолютно искренен, эта машина и есть идеал для него. Ему лет 50, у него никогда не было ничего лучше в этой жизни, чем эта маленькая KIА с некрашеными стаканами и торчащими ржавыми гайками стоек.

Меня "отпускает". Говорю ему, что, судя по общему состоянию, здесь пробег тысяч 200-300 минимум, в ней уже нет никакого ресурса ни по кузову, ни по технической части. Он подзывает меня, показывает пятизначный спидометр, который считает только до 100.000 км, и пальцем указывает цифры на нем - 39 тысяч. Как бы спрашивает меня: "Ну что, убедился? Какие 200-300 тысяч? Вот прибор, сам посмотри". В общем, не договорились...

За три месяца было три интересные машины. И до всех трех я не успел доехать. Ford Sierra был в Минске. Небесно-голубой перламутр. Сначала он продавался за 1300 долларов, я позвонил, договорился о встрече, человек попросил перезвонить во второй половине дня. Проверяю объявление во второй половине дня - Ford подорожал до 1500, но если бы состояние соответствовало тому, что я видел на фото, то взял бы и за полторы. Сразу же набрал человека снова, но он сказал, что машина продана, - через несколько минут объявление было снято.

Вторым был Ford Fiesta в Гродно. На фотографиях машина выглядела впечатляюще. Было заявлено "состояние новой", и по фотографиям действительно так казалось. Но в наше время судить по фото сложно. Многие маскируют недостатки, думают: главное, чтобы человек приехал, а вдруг купит. Обычно так мне объясняли причину "фотошопа". Стоила Fiesta около 2000 долларов. Ее продали раньше, чем я успел выехать из города.

Третьим был Nissan Micra. Продавался он в Гомельской области, его выкупила у хозяина и выставила площадка по продаже авто. Насколько я помню, стоил автомобиль почти 3000 долларов, но меня не было в стране, я не смог вовремя отреагировать на предложение, машину продали.

Помощь друга

Я продолжал искать. Почему-то, когда ищешь недорогую машину, все предлагают разного рода хлам, который нужно восстанавливать. Типа: а что ты хотел за 1000-1500? Особенно на этой теме "подгорает" у тех, кому кажется, что он разбирается в автомобилях.

Периодически в мои поиски так вмешивался один знакомый. Он интересный человек - высеченный из кремния и облитый титаном, без страха и упрека, прожженный "перегон" из 1990-х, который давно отошел от дел, но до всего ему есть дело. Машины он давно "не гоняет", но занимается тем, что читает в свободные уши лекции по автомобилестроению и дает разного рода советы, о которых его не просят.

Технический он слаб. Слаб настолько, что путает степень сжатия с компрессией, компрессию с трансмиссией, лошадиные силы с киловаттами, киловатты с ньютон-метрами... Но всегда так убедительно, уверенно и увлекательно рассказывает, что люди в основной своей массе верят ему и восхищаются его знаниями:

- Газ не бери - сушит мотор… Гибрид? Ты нормальный? Ты машину за тысячу ищешь или за десять? И потом там же это, реперкупация…

- Рекуперация, - поправляю я его.

- Не важно. Про гибрид просто забудь! Если дизель, тогда только DCI, HDI ни в коем случае… - и бросает зло в трубку: - Если бы Рудольф Дизель, узнал, что они сделали с его детищем, он бы не просто перевернулся, он бы встал и пошел прямо к ним в конструкторское бюро…

В общем, в конце подобного разговора, как бы между прочим, переходя на тон ниже, заговорчески озвучивает мне какое-то волшебное предложение от своих знакомых. Где-то знакомый знакомого продает классную машину чуть дороже рынка, но предложение действительно уникальное и только для тебя, пока еще не выставляли на продажу. Поехали глянем!

Мы едем с ним куда-то под Марьину Горку, на какие-то дачи, тратим на это полдня, откапываем там из хлама полуразобранную машину с истлевшим, ветхим салоном, без КПП, которую и переоформить нельзя… И снова видя мое недовольство из-за потраченного времени, он произносит:

- Ну а что ты хотел за тысячу-полторы?

Это шутка?

Поиски продолжались три месяца, и в один из дней появился он: с идеальным внешним видом, буквально "из-под дедушки", с полной историей обслуживания, даже с записками на тетрадных листах, которые лежали в сервисной книге. Дедушка старательно, каллиграфическим почерком выводил слова, как однажды ему пришлось экстренно ехать к электрику, искать и устранять причину дерганья автомобиля, но, к сожалению, электрик ему не помог.

Далее он пишет о том, как позже поехал в частный сервис, где поменял топливный фильтр, но и на этот раз дерганья не прекратились. По его записям видно, что была еще и компьютерная диагностика, но компьютер ошибок не выявил. Есть еще в записях информация о том, какие именно детали менялись на ТО.

Но это не так важно - важно, что автомобиль полностью соответствовал моим критериям: пробег 50 тысяч, в целом новый, хотя ему и было уже 10 лет. Из всех технологических дыр и отверстий нагретая солнцем машина капает антикором. Нигде не видно следов ремонта или каких-то потертостей. Я смотрел на этот маленький автомобиль и воспринимал всё это несерьезно, как шутку. Мол, сейчас посмотрю, посмеюсь с менеджером и поеду по своим делам.

Недолго думая, импульсивно я купил эту машину. Прежде чем рассказать о машине, отдельно хочется сказать о трейд-ин - именно таким способом я купил этот автомобиль.

Во-первых, перед тем как попасть на площадку, машины проходят диагностику с пристрастием и за счет этого много теряют в цене. Машины осматривают с толщиномером, подключают диагностические приборы, в карту вписывают все, даже мелкие недостатки. Например, царапины, вписанные в диагностическую карту, мы искали с менеджером на коленях, изначально при поверхностном осмотре их было сложно заметить. Я даже засомневался, не перепутали ли диагностические карты с другим автомобилем.

Из договора дедушки с дилером, который мне передали вместе с остальными документами, я узнал, что он отдал им свою машину в трейд-ин за 1600 рублей и по договору эти деньги пошли в зачет нового автомобиля. Наверное, у дилера на тот момент была акция с большой скидкой на новую машину именно для тех, кто сдает им свой старый автомобиль в трейд-ин.

Второе преимущество - машина буквально чистая во всех смыслах: внутри, снаружи, юридически. Также удобно то, что стоит автомобиль на большой площадке, и хотя это в какой-то степени продолжение авторынков, но авторынков другого уровня. Здесь немного людей, есть время все внимательно рассмотреть, прокатиться, почитать об автомобиле в интернете и подумать: стоит ли покупать то, что не планировал.

Третье - помощь менеджера. Понятно, что им нужно продать машину, говорят они много, но порой эти парни подсказывают интересные и полезные вещи, кроме того, они полностью сопровождают сделку.

Заплатил я только за машину и страховку. Они же провели предпродажную подготовку, прикрутили мне "транзиты", выписали накладную, счет-справку, всё это упаковали в папку, еще раз перепроверили документы. Объяснили, как поставить автомобиль на учет (для кого-то и эта информация была бы полезной).

Далее менеджер вышел на улицу, как если бы я покупал не автомобиль за тысячу долларов, а новую машину в их дилерском центре, торжественно вручил мне документы, ключи от автомобиля, пожал руку и поздравил с покупкой. Мелочь, а приятно. Культура автобизнеса растет в нашей стране, что не может не радовать.