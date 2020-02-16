«Мало ездят или так сильно отматывают?»: вся правда об авто из России 16.02.2020, 8:36

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Что на самом деле происходит с их пробегами.

Недавно в соседней стране заговорили о возможном введении наказания за отмотку пробега автомобилей. По некоторым данным доля авто с отмотанным пробегом в России составляет от 35 до 50%.

«Автобизнес» проанализировал, как обстоят дела с пробегами машин, продаваемых в РФ. Уверять, что в приведенных ниже примерах пробег на 100% неоригинальный и смотан, мы не можем, но ряд очевидных признаков указывает, что с показаниями одометра что-то не так.

VW Passat GP

Для начала возьмем народного любимца белорусов VW Passat GP. Автомобиль выпускался в 2001-2005 годах, даже самым молодым экземплярам уже исполнилось 15 лет.

Несмотря на возраст, в продаже встречаются авто, которые, судя по заявлениям продавцов и показаниям на приборной панели, не проехали и 100.000 км!

Так, например, за 3300$ продается бензиновый VW Passat GP 2002 г.в. Заявленный пробег - 94.000 миль, что составляет около 150.000 км. Согласитесь, не так уж много для 18-летнего авто.

Несмотря на это, в описании продавец перечисляет внушительный список произведенных ремонтов. В частности, в машине уже была отремонтирована ГБЦ, заменен маховик со сцеплением, турбина также успела побывать в ремонте. Даже генератор уже перебирали. Компрессор кондиционера лежит в багажнике.

На фото отчетливо виден пробег 93.015 миль. Кроме внушительного списка ремонтов смущает и состояние руля. Сиденья - в чехлах, на водительском заметны потертости.

Казалось бы, дизельные машины покупают для того, чтобы много ездить и при этом не разориться на заправках. Но, видимо, не в России.

В Петербурге за 3400$ продается дизельный Passat GP 2004 года в кузове универсал с автоматической коробкой передач. Несмотря на невысокую цену, заявлен пробег всего 137.000 км.

Судя по описанию, машина находится в отличном состоянии и не требует вложений. Внешне состояние действительно лучше, чем у предыдущего варианта со слегка большим пробегом, но при виде руля кажется, что пробег скорректирован.

Для сравнения: руль на машине с пробегом 178.000, продаваемой в Германии.

В Москве в 5200$ оценен 19-летний Passat с заявленным пробегом 161.935 км.

Несмотря на достаточно скромный для 19-летнего авто пробег, в машине уже заменена турбина, масляный насос и насос ГУР.

Усомниться в правдивости пробега вынуждает не только внешний вид руля, но и протертая до дыр накладка на педали тормоза.

VW Sharan

Насмотревшись на недорогие Passat со "смешными" пробегами, мы решили выяснить, как обстоят дела у минивэнов.

Сразу отметим, что из 130 объявлений о продаже Sharan 2001-2010 годов, размещенных на российском сайте, у 31 машины пробег меньше 200.000 км.

Для сравнения: из 133 машин, продаваемых на нашем сайте, лишь у одной заявленный пробег меньше 200.000.

Так, например, у VW Sharan 2002 г.в., продаваемого в Москве, заявленный пробег составляет всего 124.856 км. Определить пробег по состоянию руля сложно, его уже "перетянули".

Хватает в России и дизельных минивэнов со скромными показателями на спидометрах. Чуть больше 4000$ стоит экземпляр с пробегом 180.000.

За 3900$ продают 19-летний дизельный Sharan c заявленным пробегом 175.263 км. Если поверить в то, что пробег действительно "родной", - отличный вариант.

Вопрос, почему в России столько минивэнов, которые проезжают меньше 10.000 км в год, риторический.

Не только VW

Отойдем от "народных" и посмотрим, какие цифры "рисуют" на менее популярных авто.

На рассматриваемом нами российском сайте есть 63 объявления о продаже Alfa Romeo 156.

У 13 машин заявленный пробег меньше 150.000 км, несмотря на то что они были выпущены в 1997-2005 годах. Еще 20 Alfa Romeo 156 продаются с заявленными пробегами до 200.000.

Так, например, в 5700$ продавец оценил бензиновую Alfa Romeo 156 2004 г.в. Заявленный пробег 16-летнего авто составляет 110.000 км. Казалось бы, с таким пробегом салон должен выглядеть почти как новый, но нет, руль и сиденья далеки от идеала.

Для сравнения: из 83 Alfa Romeo, продаваемых на нашем сайте, машин с заявленным пробегом менее 150.000 не оказалось вообще. Да и предложений с заявленным пробегом меньше 200.000 км всего пять.

С возрастными авто все более-менее ясно. Конечно, 15-20-летние машины, пробежавшие больше 300.000-400.000 км, в России встречаются, но количество вариантов со "смешными" пробегами просто удивляет.

Посмотрим, с какими показателями в соседней стране продают авто, только привезенные из Европы.

Да, по сравнению с Беларусью машин из Европы в Россию поступает гораздо меньше. Ведь там не только нет льготной растаможки, но и есть дополнительные траты в виде сертификата и "тревожной" кнопки. Тем не менее в продаже имеется некоторое количество свежепригнанных Renault Scenic с "проходными" моторами.

Всего в продаже 32 таких автомобиля 2015-2018 годов выпуска. Часть из них только приехала в РФ.

Примерно треть этих машин имеет указанный пробег менее 80.000 км, еще в 20 вариантах пробег до 100.000. В итоге из 32 машин всего у двух пробег превышает 100.000 км.

Для сравнения: из 39 объявлений о продаже Renaul Scenic на нашем сайте только у четырех машин пробег меньше 100.000. Можно предположить, что российские перегонщики покупают в Европе только самые лучшие машины. Или, что более вероятно, просто более дерзко "корректируют" пробеги.

Наш вердикт

На честность пробега авто влияют два фактора: наличие/отсутствие наказания за его отмотку и психологическое восприятие.

В России, как и в Беларуси, пока не предусмотрена ответственность за изменение пробега, поэтому и неудивительно, что данный промысел будет процветать и далее. По всей видимости, среди автолюбителей в России спрос на маленький пробег еще выше, даже несмотря на то, что зачастую это выглядит просто неправдоподобно.

Единственно, что радует в данной ситуации, - в Беларуси продавцы более адекватно относятся к корректировке пробега и не "рисуют" 150.000-200.000 км на дизельных 15-20-летних минивэнах.