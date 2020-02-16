Неизвестный открыл стрельбу по людям в центре Калининграда 16.02.2020, 10:12

4,210

Фото: «Новый Калининград»

Одна из погибших могла быть беременной.

Неизвестный открыл стрельбу около калининградского Центрального рынка на улице Баранова, передает РБК. Мужчина и жена умерли на месте. «Новый Калининград» сообщал, что они были мужем и женой и торговали на рынке. Кроме того, ранения получил подросток, его доставили в больницу. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидцев, погибшая женщина была беременна.

СК завел уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины. По версии следствия, пишет «Клопс», он открыл огонь вчера около 19:00 (20:00 по Минску). На месте работает следственная группа, правоохранительные органы уточняют обстоятельства случившегося, в том числе мотивы стрелка.

Фото: «Новый Калининград»

Позже стало известно, что мужчина, открывший стрельбу в центре Калининграда, в результате которой погибли два человека, умер в реанимации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК Наталью Гацко. Местные СМИ сообщали, что после начала стрельбы он попытался покончить с собой.

Фото: «Новый Калининград»

По предварительным данным, поводом для происшествия стала личная неприязнь, добавила Гацко.